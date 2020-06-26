Sağlık Bakanı Koca’dan YKS açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarılar diledi. Koca mesajında "Sınavda, kapıdan içeri girerken geride kalanları unutun. Çok başarılar, sevgiler" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter adresinden Cumartesi ve Pazar günü YKS’ye girecekler için bir mesaj paylaştı.

Bakan Koca’nın açıklaması şöyle:

* Hepimizin başına gelen, YKS'de sizin de başınıza gelecek.

* Sınav kaygısından kaynaklanan anlık unutmalar, beyninizin size şakasıdır.

* Bugün iyi dinlenin. Uykunuzu tam alın. Kahvaltıda aceleci olmayın.

* Sınavda, kapıdan içeri girerken geride kalanları unutun. Çok başarılar, sevgiler.

Bakan Koca mesajını bu fotoğrafla paylaştı.