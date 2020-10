Sabancı Üniversitesi'nde online mezuniyet töreni

Sabancı Üniversitesi Profesyonel Yüksek Lisans Programları mezuniyet töreni 17 Ekim 2020, Cumartesi günü gerçekleşti. Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, online mezuniyet töreninde şu açıklamalarda bulundu:

Profesyonel Yüksek Lisans Programlarını tasarlarken iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi, geleceğin yetkinliklerini bugünden karşılayabilmeyi hedefledik.

Değişimin hayatın her noktasında çok hızlı yaşandığı bir dönemde mezun oluyorsunuz. Kendinizi bu dünyada farklılaştırabilmeniz ise, ancak sürekli gelişimle mümkün.

Eğitim faaliyetlerinde 20 yılı geride bırakan Sabancı Üniversitesi, profesyonel yüksek lisans programları için 17 Ekim 2020, Cumartesi günü çevrimiçi (online) mezuniyet töreni düzenledi.

Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında öğrencilerinin ve ailelerinin sağlığını koruyabilmek amacıyla online tören kararı alan Sabancı Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Bilişim Teknolojileri, Siber Güvenlik, Veri Analitiği; Yönetim Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Finans Yüksek Lisans, Profesyoneller İçin MBA (Professional MBA), Yöneticiler İçin MBA (Executive MBA) ve tam zamanlı MBA programlarından 252 öğrenciyi mezun etti. Sabancı Üniversitesi’nin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan törene öğrenciler aileleri ile birlikte katılım olanağı buldu.

Törende, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici, Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Agah Uğur birer konuşma yaptı.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, törende mezunlara hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Eğitimde 20 yılı geride bırakan üniversitemizde, yeniden çok farklı bir mezuniyet heyecanı yaşıyoruz. Bugün, Yönetim Bilimleri ve Fen Bilimleri Enstitülerimizde profesyonel yüksek lisans programını tamamlayan 252 öğrencimiz mezun oluyor. Değerli mezunlarımız, ‘online mezun olan ilk yüksek lisans sınıfı’ olarak tarihe geçiyor. Teknolojinin bize sunduğu imkanlar sayesinde tüm sevdiklerinizin katılabildiği online bir tören düzenleyerek mezuniyetinizi kutlayabildiğimiz için mutluyuz. Sizler, hayatımızda beklenmeyen gelişmelerin yaşandığı, kaygı ve stres seviyemizin yükseldiği böylesi zor bir dönemde öğrenmekten ve kendinize yatırım yapmaktan vazgeçmediniz. Yılmadınız. Hepinizi yürekten kutluyorum!”

Profesyonel Yüksek Lisans Programlarını tasarlarken Sabancı Üniversitesi’nin hedefinin, iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilmek, geleceğin yetkinliklerini bugünden karşılayabilmek olduğunu hatırlatan Güler Sabancı, konuşmasına şöyle devam etti:

“Üniversitemizin kuruluş felsefesinde yer alan disiplinler arası eğitim anlayışı, bizi bu konuda her zaman güçlü kıldı. Sizler de bu bakış açısıyla tasarladığımız programları başarıyla tamamlayıp mezun olarak, kariyerinizde önemli bir basamak atlamış oldunuz. Değişimin hayatın her noktasında çok hızlı yaşandığı bir dönemde mezun oluyorsunuz. Kendinizi bu dünyada farklılaştırabilmeniz ise, ancak sürekli gelişimle mümkün.”

“HEDEFİMİZ, DÜNYADA İLK 40 ÜNİVERSİTE ARASINA GİRMEK”

Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici de, online mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Üniversitemiz son birkaç yıl içinde çok ciddi ve kapsamlı bir atılım sürecine girmiş bulunuyor. Her şeyden önce, övünerek söylemek isterim ki, gerek eğitim programlarımızın kalitesi ve özgünlüğü, gerekse bilim dünyasına yapmakta olduğumuz katkıları simgeleyen araştırma çıktılarımızla, bu ülkenin en iyi üniversitelerinden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Ancak hedefimiz, sadece Türkiye’nin en iyisi olmak değil, gerçek anlamda bir dünya üniversitesine dönüşmek, tüm dünyada tanınan ve takdir edilen bir araştırma üniversitesi olmaktır. Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU, Financial Times tarafından her yıl açıklanan sıralamalarda kuruma özel programlar alanındaki listede istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Listelere ilk olarak 2018 yılında 78'inci sıradan giriş yapan EDU, bu yıl daha da yükselerek, dünya üniversiteleri arasında 55’inci sıraya yerleşti. Hedefimiz, 2025 yılına kadar bu alanda dünyada ilk 40 üniversite arasına girmek olacaktır.”

Törenin konuk konuşmacısı Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Agah Uğur ise şöyle konuştu:

“İş hayatında başarı çok göreceli bir kavramdır. Herkesin kendi realitesi ve gerçekleri çok farklı. 40. yılımı tamamladığım kariyer yolculuğumda ben sonuçtan önce yolculuklara inandım. Para, şöhret, güç peşinde koşan ve sadece buna odaklananlar, hem yolculuk sırasında mutsuz oluyor hem de istedikleri yere varamıyor. O yolculuğun öğretisinden zevk almaya çalışanlar mutlaka sonunda parayı da, ünü de, gücü de elde ediyor. Başarı için tutku bir numaralı şart. Başarılı olmuş başka isimlerin hayatlarını dinlediğim zaman tutku sahibi ve meraklı olmanın çok kıymetli olduğunu görüyorum. Profesyonel hayatta en büyük farkı yaratan unsur süper insan olmak değil, kendi pozitif enerjinizin olmasıdır. Dünyada artık vizyoner liderler değil işbirliği yaparak hareket eden, insancıl liderlik stilleri konuşuluyor. Çalışanların sadece beyinlerini değil, hem kalpleri hem de beyinlerini şirkete getirmenin yolunu bulan liderler başarılı oluyor.”