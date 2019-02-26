Ruh Sağlığı uzmanları Yıldız Teknik Üniversitesi'nde buluşuyor

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İstanbul Şubesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliği ile düzenlenecek olan “2. PDR Zirvesi”, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’ nde 1-2 Mart 2019 tarihinde ruh sağlığı uzmanlarını ortak paydada buluşturuyor.Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan “PDR Zirvesi” Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise, Özel Eğitim Okul/Kurumları, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görev yapan profesyonelleri, ruh sağlığı alanında çalışan uzmanları, üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilerini ağırlayacak.32 konferans, 35 atölye çalışmasından oluşan, 2200 katılımcının ağırlanacağı programda Travma, Bağlanma Problemleri, Kendine Şefkat, Adli Psikoloji, Spor Psikolojisi, Kariyer Danışmanlığı, Kanserle Mücadelede PDR’ nin Önemi, Özel Eğitim Alanında PDR, Farkındalık Eğitimi, Çocuklarla ve Aileler İle Yapılan Çalışmalarda Uygulanan Yöntemler gibi konularda alan uzmanları paylaşımda bulunacaklar.Türk PDR-Der İstanbul Şube Başkanı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ’ in ve Türk PDR-Der Genel Başkanı Prof. Dr. Cengiz ŞAHİN’in açılış konuşması ile başlayacak etkinlikte, Prof. Dr. Acar BALTAŞ, Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK, Prof. Dr. Ramazan ARI, Prof. Dr. A. Tamer EKER, Prof. Dr. Turan Akbaş, Prof. Dr. Ahmet KONROT, Prof. Dr. Mücahit ÖZTÜRK, Prof.Dr. Erdinç ÖZTÜRK, Prof. Dr. İbrahim Halil DİKEN, Prof. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ, Prof. Dr. Fatma Ebru İKİZ, Prof. Dr. Ali ERYILMAZ, Doç. Dr. Aslı BUGAY SÖKMEZ, Doç. Dr. Bilge UZUN, Doç. Dr. Könül MEMMEDOVA, Doç. Dr. Armağan KÖSEOĞLU, Doç. Dr. Tayfun DOĞAN, Dr. Ayhan ERBAY, Dr. Tahir ÖZAKKAŞ, Uzm. Psk. Dan. Mehmet Hilmi EREN, Uzm. Psk. Dan. Deniz ALTINAY, Uzm. Psk. Dan. Mehmet TEBER, Uzm. Psk. Zeynep SELVİLİ ÇARMIKLI, Uzm. Psk. Tarık SOLMUŞ, Uzm. Psk. Neşe KARABEKİR, Spor Psikoloğu Arda COŞKUN, Psk. Ferhat AYDIN belirledikleri konularda konuşmalarını yaparak;Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK, Prof. Dr. Turan AKBAŞ, Prof. Dr. Mücahit ÖZTÜRK, Prof. Dr. Erdal HAMARTA, Prof. Dr. Fatma Ebru İKİZ, Prof. Dr. Sefa BULUT, Doç. Dr. Durmuş ÜMMET, Doç. Dr. Azize Nilgün CANEL, Doç. Dr. Könül MEMMEDOVA, Doç. Dr. Ayrin ERSÖZ, Doç. Dr. Armağan KÖSEOĞLU, Doç. Dr. Fuat TANHAN, Yrd. Doç. Dr. Özlem HASKAN AVCI, Dr. Ayhan ERBAY, Dr. Mehmet TEKNECİ, Psikiyatrist Uzm. Dr. Zengibar ÖZARSLAN, Uzm. Psk. Dan. Deniz ALTINAY, Uzm. Psk. Dan. Mehmet TEBER, Uzm. Psk. Dan. Ramazan AYDIN, Uzm. Psk. Dan. Özkan KENARLI, Uzm. Psk. Dan. Okan KUMBARACI, Uzm. Psk. Dan. Eyüp SARI, Uzm. Psk. Tarık SOLMUŞ, Uzm. Psk. Neşe KARABEKİR, Uzm. Psk. Aslı BAYKAL, Uzm. Psk. Banu ACARLAR, Uzm. Psk. Yusuf MENKİ, Uzm. Psk. Zeynep SELVİLİ ÇARMIKLI, Uzm. Psk. Nida ÖZŞAHİN, Spor Psikoloğu Arda COŞKUN, Klinik Psk. Olcay GÜNER, Klinik Psk. Nur DİNÇER GENÇ, Klinik Psk. Müberra SABUNCU, Pedagog Süheyla (ÖZGİRGİN) ERDOĞAN, Psiko-Onkolog Elçin Biçer, Psk. Dan. Osman ERKAN, Atıf TOKAR, Çağlayan BABACAN da atölye çalışmaları ile ZİRVE ye katkılarını sunacak.Türk PDR Derneği’ nin Kurucu Başkanı olan Prof. Dr. İbrahim Ethem ÖZGÜVEN anısına verilecek olan ödüller de ZİRVE programında sahiplerini bulacak. Resmi/Özel Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise, RAM, Özel eğitim okulu/kurumu ve Üniversite PDR kulüplerinden (kişi, ekip, kurum ya da kulüp olarak) katılımcıların ortaya koydukları orijinal projelerinin ödüllerine kavuşacağı programda, sürpriz ödüller de verilecek.

RUH SAĞLIĞI UZMANLARI ZİRVEDEKİLERLE 2. KEZ BULUŞUYOR!