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Rektörün dekan eşi görevden alındı

OSMANİYE Korkut Ata Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Türk'ün yakınlarını üniversitede önemli kadrolara yerleştirildiği iddialarını değerlendiren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), rektörün eşi olan KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Zeynep Türk'ü görevden aldı.

Rektörün dekan eşi görevden alındı
OSMANİYE Korkut Ata Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Türk'ün yakınlarını üniversitede önemli kadrolara yerleştirildiği iddialarını değerlendiren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), rektörün eşi olan KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili  Prof. Dr. Zeynep Türk'ü görevden aldı.

Rektör Prof. Dr. Murat Türk'ün görev yaptığı 2014 yılından bu yana eşi Prof. Dr. Zeynep Türk'ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Dekan Vekili, akrabası Prof. Dr. Sabri Ulukanlı'yı Rektör Yardımcısı, Ulukanlı'nın biyolog eşi Prof. Dr. Zeynep Ulukanlı'yı Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili, yine akrabası Doç. Dr. Bülent Öz'ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Öz'ün eşi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. A. Ayşe Tülin Öz'ü  'Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü' olarak atadığı ileri sürüldü.

Ayrıca Rektör Murat Türk'ün eşi Zeynep Türk'ün maliyede memur olan dayısı Savaş Dündar'ın Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı,  kuzeni Yrd. Doç. Dr. Behçet Dündar'ın da Erzin Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görev yaptığı iddia edildi. Bu atamalarla Prof. Dr. Murat Türk'ün senatoda 7 oy hakkına sahip olduğu ileri sürüldü.

Bu iddiaları değerlendiren YÖK Başkanlığı, Prof. Dr. Zeynep Türk'ün İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekilliği görevine son verdi. Diğer iddialarla ilgili YÖK Başkanlığı incelemelerinin devam ettiği bildirildi.

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