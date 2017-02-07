Rektör Prof. Dr. Yüksek: İtiraf edeyim yurt dışından gelen öğrencilerin çoğu FETÖ'nün okulundan

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ULUSLARARASI Antalya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İsmail Yüksek, üniversitelerinde 80 farklı ülkeden öğrenci olduğunu belirterek, "İtiraf etmek lazım, bu farklı ülkelerden gelen öğrencilerin birçoğu FETÖ'nün yurt dışındaki okullarından gelenler" dedi.

Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. İsmail Yüksek, üniversitesinin MarkAntalya Alışveriş Merkezi'ndeki ofisinde gazetecilerle ilk kez bir araya geldi. Eğitimde kaliteli insanlar yetiştirebildiklerini söyleyen Prof.Dr. Yüksek, ancak bilgili insanlardan bazılarının 15 Temmuz'da TBMM'yi bombaladığını ve insanları öldürdüğünü söyledi. Prof.Dr. Yüksek, "Vatan, ülke sevgisinin bilgiden daha önemli olduğu ortaya çıktı, çocuklarımıza öncelikle sevgiyi vermemiz lazım" dedi.

"ÜNİVERSİTENİN GEÇMİŞİ SIKINITILI"

Uluslararası Antalya Üniversitesi'nin geçmişinde bir takım sıkıntılar olduğunu, 'Burayı toparlaması' için atandığını belirten Prof.Dr. Yüksek, çevredeki ülkelerden öğrenci getirmeyi hedeflediğini söyledi. Suudi Arabistan'dan ABD'ye giden bir öğrencinin terörist muamelesi görebildiğini belirten Prof Dr. Yüksek, şöyle devam etti:

"Ortadoğu'daki öğrencileri ülkemizde okutursak, barışı sağlayabiliriz. Ülkemize 300 bin öğrenci çekersek ülkelerine döndüklerinde bu öğrenciler bizim dostumuz olur, ticaretimiz gelişir. Bu üniversiteyi bu amaçla seçtim. Geçmişle uğraşmayı vakit kaybı olarak görüyoruz. Burada güçlü bir kadro kuralım, 10 bin öğrenci sayısına ulaşalım istiyoruz. Antalya'ya yabancı öğrenci gelir. Bu artıyı kullanarak, yüzde 25 öğrenci ve hocası yabancı olan bir ortam oluşturalım istiyoruz."

"İTİRAF ETMEK LAZIM"

Üniversitenin 2 bin 500 öğrencisi olduğunu belirten Prof.Dr. İsmail Yüksek, 80 farklı ülkeden 380 yabancı öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi. Rektör Prof.Dr. Yüksek, “İtiraf etmek lazım bu farklı ülkelerden gelen öğrencilerin birçoğu FETÖ'nün okullarından gelen öğrenciler" dedi.

"ÜNİVERSİTEYİ FETÖ KURDU"

Üniversitenin FETÖ ile ilgili algısının doğru olduğunu kaydeden Prof.Dr. İsmail Yüksek, şöyle konuştu:

"Üniversitenin kurulması da FETÖ ile bağlantılıydı. Devlet burayı niye kapatmadı? Devlet bazı mütevelli heyeti üyeleri ile 17-25 Aralık'tan sonra görüşmüştür. Bu örgüte o dönemde yardım etmeyen 10 insandan 1 kişi vardır. Ya zorla, ya da gönüllükle. Benim çocuğum da 2008 yılında Beykoz'da başka dershane olmadığı için oraya gitti. Çocuğumu onların evine göndermedim. Bank Asya'da çocuğumun dershane parası için 2008'de hesabım vardı ama hiçbir işlem yapılmadı. Bu üniversite de onların kurduğu bir yer. Eğitim öğretim kadrosunun çoğunluğu bu örgüte mensuptu. Burayı birlikte düzelteceğiz."

"O ÇOCUKLARI OKULDAN ATAMAM"

Üniversitede eğitim gören öğrencilerin suçu olmadığını belirten Prof.Dr. Yüksek, gençlerin kanalize edildikleri yöne doğru gittiklerini anlattı. Prof.Dr. Yüksek, şöyle dedi:

"Çocukları dışlayıp vatan haini yapamazsınız. Akıl tutulması, körlük kolay aşılacak şeyler değil. 30 yıl hizmet eden birine 'Senin liderin hain' diyorsunuz ama ona inanmak istemiyor. O çocuklara bu örgütü anlatmamız lazım. Gençleri kazanmamız lazım. Biz onları kazanmaktan yanayız. Yabancı ülkelerden gelen öğrenciler konusunda da bir düşüncemiz var. Yurtlarda kalanları kontrol altında tutuyoruz. Dışarıda kalanların bağlantıları var mı ona bakıyoruz. Kontrol ediyoruz, bizim işimiz de bu değil. O çocuklarımızla çaktırmadan konuşuyoruz. O çocukları okuldan atamam, onları kazanmalıyız."

"FETTAH TAMİNCE'DEN 20 MİLYON DOLAR"

Atandığında üniversitenin 20 milyon dolara ihtiyacı olduğunu dile getiren Rektör Yüksek, şöyle devam etti:

“Fettah Tamince ile görüştüm. Durumu aktardım. 'Aylara bölün ben onu karşılayayım' dedi. Mütevelli heyetinde para alacağımız tek kişi Fettah bey. Bizim mütevelli heyetinin bu üniversiteden para kazanmak gibi bir derdi olduğunu düşünmüyorum. Zaten para kazanacağı birçok yeri var. Tek derdi olabilir, ne kadar az para verebilirim diye. Buranın yaşaması için o para verecek. Hedeflerimizden birisi de buranın kendi kendini finanse edebilir bir yer olması."

ÜNİVERSİTENİN ARAZİSİNE OTEL YAPILMASI

Üniversiteye ait Manavgat bölgesindeki arazide 5 yıldızlı otel yapılması konusuna açıklık getiren Rektör Prof.Dr. İsmail Yüksek, şöyle konuştu:

“Devletin bize tahsis ettiği bir arazide yatırımcının burada yaptığı bir otel var. Zaman zaman gündeme geliyor. Sözleşmeye göre 22 yıllığına üniversite olarak burayı işletmeciye tahsis etmişiz. Bunun karşılığında onlar da bize meslek yüksekokulu yapacak ve üniversitenin ufak tefek ihtiyaçlarını karşılayacaklardı. Yıllık kira bedeli olarak 3.5 milyon lira verecekler ve 20 yıl sonra bize devredecekler. Daha iyi bir anlaşma yapılabilirdi. Okul yapılmamış, iyi ki yapılmamış. Çünkü Gündoğdu'da okul yaparsak oraya öğrenci götüremem. Orada okul olması çok mantıklı değil. Ama okul sözü var. Bu kişilerle görüştük ve kampüste okul ihtiyacımız olduğunu söyledik. Bize 10 milyon dolarlık yatırım yapacaklar. Otelin olduğu bölgede kendi arsamızda 300 yataklı bir otel istedik. Bu oteli de hediye edin dedik. Ona da sıcak bakıldı. Çok özel bir otel yapacaklar, 5 yıldızın üstünde olacak. 2 milyon dolar geliri olacak. Bu oteli yapan ekip, üniversiteye 18 milyon dolar kampüste yer yapmış. Biz üniversite olarak otel yapamazdık. Böyle bir mülkün üniversiteye devredilecek olması büyük bir kazanç."

TIP FAKÜLTESİ PROJESİ

Sağlık turizmi için çok özel ve küçük bir tıp fakültesi açmayı planladıklarını dile getiren Prof. Dr. İsmail Yüksek, en parlak öğrencileri burası için seçeceklerini belirterek, “Bu tıp fakültesi 200 yataklı olacak" dedi. 3 yıl içinde 2 bin 500 öğrencisi yurt dışından gelen 10 bin öğrencili bir üniversite oluşturmayı hedeflediklerini aktaran Prof.Dr. Yüksek, "Üzerimizdeki FETÖ algısını atmak istiyoruz" diye konuştu.

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