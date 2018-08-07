Rektör Ayrancı'dan öğrencilera 'Çankırı'yı tercih edin' çağrısı

ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, üniversite tercihi yapacak öğrenci adaylarına seslenerek, "Çankırı Karatekin Üniversitesi barınma, yeme, içme olanakları ve yıl boyu süren kültürel ve sanatsal faaliyetleri ile yaşayan bir üniversite. Çankırı öğrencilik için ideal bir yer, güvenli ve nispeten ucuz bir şehir" dedi.Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci adayı için tercihler bugün başladı. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, 14 Ağustos tarihine kadar tercihlerini yapabilecek. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, tercih yapacak öğrencilere seslenerek, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin öğrenciler için isabetli tercihlerinden birisi olacağını ibelirtti. Ayrancı, "Tüm öğrencilerimizi ilim ve irfan medeniyetimizin güç kaynağı olan Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne davet ediyoruz. Burada sunduğumuz öğrenim imkanlarını ve diğer kültür ve sanat imkanlarını değerlendirmelerini bekliyoruz" dedi.'GÜVENLİ VE NİSPETEN UCUZ BİR ŞEHİR'20 bin öğrenci mezun ettiklerinin aktaran Rektör Prof. Dr. Ayrancı, şunları söyledi:Hedefimiz mutlu öğrenciler yetiştirmek ve bilimsel bilgiyi üreterek bütün dünyaya yaymaktır. Şu anda üniversitemiz Uluyazı kampüsünde. Şehre tepeden bakan çok büyük bir arazi burası. Bunun dışında aşağıda, şehrin içerisinde, şehirle bütünleşmiş 5’in üzerinde yerleşkemiz var. Her bir yerleşkede farkı bilim dallarında eğitimimize devam ediyoruz. Meslek yüksek okullarımız bizim gurur kaynağımız. Çünkü düne kadar bütün Türkiye’ye Meslek Yüksek Okulları’nın çalışma şartlarını ve müfredatını oluşturan en eski birimimiz. Çankırı öğrencilik için ideal bir yer, güvenli ve nispeten ucuz bir şehir. Sadece 110 kilometre yakınımızda Ankara ve Esenboğa Havalimanı var. Burada öğrenciler Ankara gibi büyük bir metropolün imkanlarından yararlanırken, aynı zamanda Çankırı gibi güvenli, nezih ve hesaplı bir şehirde de öğrenimlerini sağlamış oluyorlar."

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