Psikologdan öğrencilere: Tatili tembellik fırsatı olarak görmeyin

ADANA'da, uzman psikolog Sabri Yurdakul, gençler ve çocukların yaz tatili dönemini 'tembellik fırsatı' olarak görmemeleri gerektiğini söyledi.

Okulların kapanmasıyla öğrencilerin yaz tatiline girdiğini ve yoğun bir ders maratonundan çıktıklarını belirten psikolog Sabri Yurdakul, tatilin, gün içinde kalan boş vakitlerin iyi bir planlamayla verimli bir hale dönüştürülmesinin öğrencilerin geleceği açısından önem taşıdığını kaydetti. Yaz mevsimini sadece eğlence ya da tembellik fırsatı olarak görmenin öğrencilerin kış dönemi eğitimlerine verdiği emeği de tehlikeye atabileceğinin altını çizen Yurdakul, şöyle konuştu:

"Bu dönemde öğrencilerimiz yapabildikleri kadar spor yapsınlar ve bunun yanında her gün bir 1-2 saat ders çalışsınlar. Yaz döneminde derslerden tamamen soyutlanırlarsa kışın tekrar ders maratonuna ayak uydurmaları çok zor oluyor. Tabi ki tatilde eğlenecekler. Belli sorumlulukları yerine getirdikten sonra geriye kalan boş zamanlarını mümkün olduğu kadar evden çıkarak dışarıda geçirmeliler. Çünkü zaten kışın hem mevsimden hem de günün büyük bir bölümünü sınıf ortamında geçirdiklerinden güneşten yeteri kadar faydalanamıyorlar. Yazı güneşten faydalanmak için bir fırsat olarak görebilirler."

Bazı gençlerin ise yaz döneminde gündüz uyuduğunu gece ise bilgisayar ya da cep telefonu ile zaman geçirerek sabahladığını hatırlatan Yurdakul, bu durumun hem fiziksel hem de zihinsel sağlık açısından ciddi zararlar yaratabileceğinin altını çizdi.

‘ANNE-BABALAR DENGEYİ KURMALI’

Anne ve babaların ise tatil dönemi çocuklarıyla baskı yapmadan iletişim kurmaları gerektiğini vurgulayan Yurdakul, şöyle konuştu:

"Eğitim-öğretim yılını tamamlayan çocuk yıl boyu sürdürdüğü yoğun tempodan çıkınca dinlenmek istiyor. Burada anne ve babalara düşen görev çocuklarının dinlenmelerine engel olmak değil verimli vakit geçirmelerine destek olmaktır. Onları tüm gün cep telefonu ya da bilgisayarla baş başa bırakmak yerine kolektif bir şekilde zaman geçirecekleri bir ortama dahil etmek faydalı olacaktır."



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