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Psikologdan dikkat eksikliği ve sınav kaygısı uyarısı 

ADANA'da, Uzman Psikolog Sabri Yurdakul, 1 Haziran'da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek olan ve sınav kaygısı, dikkat eksikliği problemi yaşayan öğrencilerin profesyonel yardım almaları konusunda uyardı. Sınava hazırlanan...

Psikologdan dikkat eksikliği ve sınav kaygısı uyarısı 
ADANA'da, Uzman Psikolog Sabri Yurdakul, 1 Haziran'da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek olan ve sınav kaygısı, dikkat eksikliği problemi yaşayan öğrencilerin profesyonel yardım almaları konusunda uyardı.
Sınava hazırlanan çocukların yoğun ders temposundan dolayı çok yorulduğunu vurgulayan Sabri Yurdakul, "Bütün gücünü toplayıp ders çalışan öğrenciler dikkat eksikliği ve sınav kaygısı nedeniyle başarılarının düştüğünü söylüyorlar. Sınavın yaklaştığı dönemde ders çalışamaz hale geliyorlar. Çok sıkılıyorlar. Dersin başına oturdukların maalesef bir türlü konsantre olamıyorlar. Bu yorulmaları ve sıkılmalarıyla alakalı bir durumdur. Ayrıca unutmamak gerekir ki deneme sınavlarında kaygı duyan dikkat hataları yapan gençler aynı şeyi asıl sınavda da yapabilirler" dedi. SORUNUN ÜZERİNE GİDİN
Bu tür bir soruna sahip olan öğrencilerin profesyonel yardım alması gerektiğini hatırlatan Yurdakul, aynı zamanda öğrencilerin son güne kadar ders çalışmaktan vazgeçmemesi gerektiğini kaydetti. Aksi taktirde sınavda kaygıdan ve dikkat eksikliğinden dolayı birçok hata yapılabileceğini kaydeden Yurdakul, şöyle konuştu:
"Bir anda beyinlerinden her şeyin silinip gittiğini hissederler. Öğrenciler sınavda dikkat eksikliği ve kaygıdan dolayı hata yaparak alabilecekleri puanın çok daha gerisinde kalabilirler. Aileler çocuklarındaki bu durumu onlara kulak vererek tespit edebilir ve çocuklarına bu sorunu halletmek konusunda yardım edebilirler. Dediğimiz gibi sorunların farkında olan her aile ve çocuk bunu aşmak adına mücadele etmelidirler."

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