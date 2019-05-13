Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Devrim Muhafızları: ABD blöf yapıyor, hata yaparsa vururuz
ABD blöf yapıyor, hata yaparsa...
PİYASALAR –BİST100 yüzde 1.06 ekside, dolar 6.09 lirada
Dolar 6.09 lira
ABD Kongresi: F-35 imalat hatası nedeni ile düştü
F-35 imalat hatası nedeni ile...
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Aileler, çocukları Ramazan iklimine sokmalı”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, manevi değerler için çocuğa küçük yaşta dayanıklılık eğitimi verilmesi gerektiğini belirterek, “Anneler Ramazan’da ‘Çocuğumu uyandırmayayım, çocuğum yapamaz, beceremez’ demeyin, çocuğa manevi değerleri de yaşatın” dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Aileler, çocukları Ramazan iklimine sokmalı”
Ramazan ayı, zihinsel ve bedensel arınmanın yanı sıra, manevi değerlerin benimsenmesi açısından da büyük bir öneme sahip. Ailelerin çocuklarını mutlaka Ramazan iklimine sokmaları gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, manevi değerler için çocuğa küçük yaşta dayanıklılık eğitimi verilmesi gerektiğini belirterek, “Anneler Ramazan’da ‘Çocuğumu uyandırmayayım, çocuğum yapamaz, beceremez’ demeyin, çocuğa manevi değerleri de yaşatın” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ailelere önemli uyarılarda bulundu.

“Aileler çocukları muhakkak Ramazan iklimine soksun”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Aileler çocukları muhakkak Ramazan iklimine soksunlar” diyerek, “Anneler Ramazan’da ‘Çocuğumu uyandırmayayım, çocuğum yapamaz, beceremez’ demeyin” şeklinde konuştu.

“Ramazan, özyönetim dönemidir”

“Annelik-babalık demek, çocuğu hayata hazırlamak demektir. Aileler nasıl ki çocuğu okula ders çalışmaya göndermek için erken kaldırıyorsa, hayattaki manevi değerler için de çocuğa küçük yaşta dayanıklılık eğitimi vermeli” diyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan;

“Ramazan özyönetim ve özbiliş kazanım dönemidir. Taşıyabileceği kadar. Zorlamadan nefis terbiyesi verilmeli. İnsan kolaya kaçma eğilimindedir. Çabuk elde etme eğilimindedir. Dünyanın merkezinde kendisi olma eğilimindedir. Hiç kimseye hesap vermeme eğilimindedir. Hâlbuki Ramazan’da insan ne öğreniyor? Başkalarını da dünyanın geri kalanını da düşünmeyi öğretiyor. Çocuğa da bu öğretilmeli. Yoksula yetime yardımı ve dini-manevi değerleri öğretmek için bir fırsat” diye konuştu.

“Çocuk oruç tutmasa bile sahura kalkmak çocuğu mutlu eder”

Üsküdar Üniversitesi Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sözlerini şöyle tamamladı: “Çocuk oruç tutmasa bile sahura kalkmak çocuğu mutlu eder. Kendini büyüdü hisseder. Aynı zamanda kendine değer verildiğini hisseder. ‘Büyükler yapıyor, ben de büyüdüm’ diye düşünür. Ailenin bu kazanımları ihmal etmemesi lazım” dedi.
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328