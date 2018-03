Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı oldu

İSTANBUL, ()-2010 yılından bu yana Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi İletişim Tasarım Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, üniversitenin İletişim Fakültesi Dekanlığı'na getirildi. Dekanlık görevini Prof. Dr. Sevda Alankuş’tan devralan Prof. Dr. Kahraman, üniversitenin rektör yardımcısı olarak görev yapmaya da devam edecek.

Dekanlık devir teslim töreninde 2014 yılından beri Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Sevda Alankuş’a katkı ve çabaları için teşekkür eden Prof. Dr. Kahraman, “Amacımız başarılı olan bir fakülteyi daha da başarılı bir noktaya taşımak. Bu bir zorunluluk. Bugünkü dünya bir iletişim dünyası. İletişim teknolojileri her an değişiyor. Yenilikler bizi de güncel olmaya ve kendimizi yenilemeye itiyor. Ayrıca iletişim konusu geniş ve büyük bir alan. Sosyal bilimler alanının hemen tüm disiplinleriyle ilişkisi var. Biz de fakültede disiplinler arası, canlı, üretken, katılımcı ve kesinlikle yaratıcı ve yenilikçi bir model uygulayacağız. Bunu tüm fakülte hep birlikte yapacağız" diye konuştu.

Prof. Dr. Kahraman, dekanlık görevinin yanında iletişim fakültesinde 'Politik Kuram', 'Türkiye Politikaları', '1960 Sonrası Türkiye’de Sanat', 'Türkiye’de Toplumsal Düşünce', '1960 Sonrası Türkiye Politikaları', 'Çağdaş Sanatta Kavramlar ve Tartışmalar', 'Modernden Çağdaşa: 20. Yüzyıl Sanat Analizi', 'Bakış-Temsil-Sinema: Yeni Politikalar-Yeni Sinema' derslerini vermeye devam edecek.

