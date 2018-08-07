Prof. Dr. Hacısalihoğlu: Üniversite tercihini yeteneklerinize göre yapın

İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, üniversite tercihinde yapacak adaylara tavsiyelerde bulunarak, "Yeteneklerinize, zaaflarınıza, eksikliklerinize ve hedeflerinize göre tercih yapın" dedi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Üniversite Tercih Fuarı’nda üniversite adaylarına, “Kariyer Planlamada Stratejik Yaklaşım” başlıklı bir konferans verdi. Pek çok gencin bugünlerde üniversite tercih telaşı yaşadığını hatırlatan Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, “Aynı hedefe ulaşmak isteyen çok sayıda kişi var. ‘Benim yöntemim yolum nedir, ben kimim?’ gibi soruları kişinin kendisine sorması gerekir. Aslında İşe buradan başlamak gerekir. Yani ne olmak isteğimizden çok, ‘ne yapmak istiyorum?’ sorusunun cevabını aramamız gerekir. O zaman bu sorunun bedeli olması lazım. Bunun içinde; bendeki cevher nedir, yeteneklerim nedir, zaaflarım nedir,eksikliklerim nedir? Bu soruların cevabını vermemiz gerekir” diyerek, stratejik kariyer planlamasının önemine değindi.

KENDİNİZLE BAŞ BAŞA KALIN

Üniversite adaylarının özellikle tercih döneminde kendilerine zaman ayırması gerektiğine ve bazı soruları kendilerine sorması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Hacısalihoğlu şöyle devam etti:

“Bu günlerde bir iki gününüzü tercih yapmadan önce sadece kendinizle başbaşa kalarak geçirin. Aynaya bakarak ‘ben kimim, ben neyim?’ sorularının cevabını arayın. Sizi en iyi siz bilirsiniz. Sizin eksik yanlarınız, üstün yanlarınız nedir? Sizi sıkabilecek huzursuz edecek şeyler nedir? Mutlak suretle bunu yapmalısınız ve bu soruların cevabını vermelisiniz.”

HAYAT SADECE DİPLOMADAN İBARET DEĞİL

Üniversite adayı gençlere, “Hayatın sadece diplomadan ibaret olmadığını söylemek isterim!” diye seslenen Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu şunları söyledi:

“Bir üniversite rektörü olarak söylüyorum. Dünyanın neresinde olursanız olun, bir buluşma her yerde olması gereken bir şeydir. Nedir o? Hoca ile öğrencinin buluşması. Kampüsler önemlidir. Bir hava verir, bir kültür verir. Ama her şey değildir. Esas olan şey o derslikteki, o sınıftaki buluşmanın kalitesidir. O buluşmanın ahengi, o buluşmanın kalibresi, son derece önemlidir. Bu nedenle hoca kalibresi önemlidir, kalitesi önemlidir, onun heyecanı önemlidir. Heyecanı yitirmeyen hocalarla olmak çok önemlidir. Neticede o diplomayı kıymetlendirecek şey, büyük projede size düşen gayrettir. Ve, yükseköğretim süreniz, o süreyle sınırlanmayacak kadar geniş bir şeydir. Bir eğitim- öğretim yılı 14 haftadır. 14 haftada ne başarılabilir?”

KİŞİNİN MUTLAKA HEDEFİ OLMALI

Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu konuşmasında “Diplomaya kıymet verecek olan şey aslında hayat başlarımız ve büyük iddiamızdır” sözleriyle stratejik düşünmenin önemine dikkat çekti ve “Hayatta mutlaka bir hedefimiz olsun. Bu, stratejik düşünmenin olmazsa olmazıdır” diye konuştu. Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu dakikadan itibaren kendinize, ‘benim hedefim nedir,ben ne yapmaya çalışıyorum,bu hedefimi doğru belirledim mi?’ diye sorun. Hedefi olmayana kimse yardım edemez. Hedefi olmayan gemiye rüzgâr da yardım edemez. Sağa sola savrulur. Onun bunun hedefi olur. Annem öyle istedi olur. Benim öğretmenim beni yönlendirdi böyle oldu. Yeterince içselleştirmediğin bir şeyi yıllar geçer bir türlü o mesleğe mutlulukla bakmamış olursun. Dolayısıyla, mutlak suretle hedefinizi bütün bu araçları da kullanarak belirleyin. Hedefi belirlerken, benim bu hedefe ulaşmadaki yolunuzun yönteminizin ne olduğunu çok iyi saptamanız gerekir.”

DÜNYAYI VE GİTTİĞİ YÖNÜ İYİ TANIYIN

Konuşmasında “Hayat düz bir çizgi değildir,maalesef dalgası, inişi, çıkışı ve zorlukları çoktur” sözleriyle hayatın zorluklarına da değinen Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, gençlere hayatın zorluklarıyla baş edebilmenin yolunun dünyayı tanımaktan geçtiğini söyledi. Prof. Dr. Hacısalihoğlu “Dünya nereye gidiyor, ben burada nasıl biri olacağım? Ülkemin hedefleri ne? Ben bu toprağın bir çocuğuyum. Buraya da katkı sağlayacağım, buradan nasıl katkı alacağım?” sorularının cevabının son derece önemli olduğunun altını çizerek, “Bu soruların cevabını veremezseniz ve değerlerinizden uzaklaşırsanız yabancılaşırsınız. Dünyadan da ülkenizden de koparsınız.Bunun için sizlere profesyonel destek verilmeli. Bende kendi üniversitemiz olarak İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde bunu kurumsal hale getirmeyi hedefliyorum. Bunun hedeflerini saptamış durumdayım. Üniversite kapısında değil, İlkokuldan itibaren pedagojik seviyeleri saptayarak o konudaki bilimselliği de devreye sokarak İlkokul,Ortaokul ve Lise düzeyinde sizin kendinizi tanıma açısından, yeteneklerinizin ortaya çıkartılması açısından ciddi testlerden geçirilmeniz gerekir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)