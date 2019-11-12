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Prof. Dr. Baturay: Tablet İngilizce öğrenimini kolaylaştırıyor

Teknoloji Destekli Dil Öğretimi Uzmanı Prof. Dr. Meltem Huri Baturay, İngilizce öğrenmenin kişileri bilgiye ulaşmada bir adım öteye taşıdığını söyleyerek, tabletle verilen eğitimlerin öğrencilerin daha fazla ilgisini çektiğini ve öğrenmeyi...

EĞİTİM 12.11.2019, 11:20
Prof. Dr. Baturay: Tablet İngilizce öğrenimini kolaylaştırıyor
Teknoloji Destekli Dil Öğretimi Uzmanı Prof. Dr. Meltem Huri Baturay, İngilizce öğrenmenin kişileri bilgiye ulaşmada bir adım öteye taşıdığını söyleyerek, tabletle verilen eğitimlerin öğrencilerin daha fazla ilgisini çektiğini ve öğrenmeyi kolaylaştırdığını dile getirdi.

İngilizce bilmenin kişiye hem eğitim hayatında hem de kariyerinde büyük yararlar sağlayacağını söyleyen Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Teknoloji Destekli Dil Öğretimi Uzmanı Prof. Dr. Meltem Huri Baturay, İngilizce öğrenmenin bilgiye erişimde zorunluluk olduğunu vurgulayarak, tablet temelli İngilizce eğitim hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Baturay, “İngilizce kişileri bilgiye erişimde bir adım öteye taşıyor. Bu anlamda hayata avantajlı başlamak için dil öğrenmek ve dili etkili kullanabilmek artık nerdeyse bir zorunluluk” dedi.

'Z' KUŞAĞI; DİJİTAL YERLİLER

Klasik yöntemlerle işlenen derslerin ve basılı olan kitapların günümüzde öğrencilerin ilgisini çekmediğini ve onları hayata hazırlamakta yetersiz kaldığını söyleyen Prof. Dr. Baturay, “Z kuşağı diye anılan bir öğrenci grubu, önceki nesillere kıyasla nispeten daha aceleci, hızlı algılayıp, hızlıca tüketen, teknolojiyle doğup, büyümüş, özellikle bilgi iletişim teknolojileri olmayan bir hayatı tercih etmeyen bir nesil. Bu bireylerin bilişsel süreçleri de bu anlamda biraz daha farklı işliyor. Teknoloji onların algılama, öğrenme, düşünme, dili kullanma, muhakeme etme gibi zihinsel süreçlerine de haliyle etki etti ve ediyor. Bu yüzdendir ki bir önceki nesil temsilcileri dijital göçmenler olarak anılırken onlar dijital yerliler olarak anılıyor” diye konuştu.

YENİ NESİL ÖĞRENCİLERE YENİ NESİL DİL ÖĞRETİMİ

'Z' kuşağındaki neslin ihtiyaç, beklenti, öğrenme biçimi ve alışkanlıklarının farklı olduğunu aktaran Prof. Dr. Baturay, “Eğitimciler olarak bizler yenilikçi ve aktif öğrenme yöntemlerini olabildiğince eğitime entegre ederek, öğrencilerin öğrenmenin içinde tam anlamıyla aktif olarak yer aldıkları, beceri-odaklı ve etkileşimli öğretim yaşantıları sunmaya çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİYLE İÇ İÇE EĞİTİM MODELİ GELİŞTİRİLMELİ

 Ezberci ve bilgi aktarımı şeklinde bir dil eğitim modeli yerine öğrencilerin kendilerini ifade etme ve bol pratik yapma fırsatı bulduğu öğrenci merkezli bir model hayata geçirmek gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Meltem Huri Baturay, “Eğitim programına ek olarak da öğrenci- öğretim elemanı etkileşimi ve iş birliğini artıran, sosyal öğrenmeyi destekleyen ve dili kapmayı kolaylaştıran etkinlikler uygulamalıyız. Tüm bunları yaparken de teknolojiden faydalanmak 'Z' kuşağı bireylerinin daha etkin, zengin ve kalıcı eğitim almalarının yanı sıra onların ilgisini çekecek onların teknoloji ile her daim iç içe olma ihtiyacını da bir anlamda karşılamış olacaktır” dedi.

TABLETLE MULTİMEDYA DESTEKLİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

Tabletin, sunduğu multimedya özellikleri ile öğrenciler için daha etkili ve ilgi çekici bir öğrenme deneyimi sağladığını söyleyen Prof. Dr. Baturay, bu sebeple uzun süredir İngilizce eğitiminde kullanıldığını aktardı. Prof. Dr. Baturay, “Özellikle tablet-temelli dijital multimedya, etkileşim özelliği ile öğrenenlere öğrenme materyali üzerinde tam kontrol sağlamaktadır. Çalışmalar, öğrencilerin tablet üzerinden İngilizce öğrenerek okuma becerilerini geliştirebileceklerini göstermiştir. Aynı çalışmaya göre tabletle dil eğitimi aynı zamanda öğrenci özerkliği de sağlamaktadır” diye konuştu.

TABLET DERSE İLGİYİ ARTIRIYOR

Tabletlerin, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki etkileşimi artırdığını belirten Prof. Dr. Baturay, “Tablet, öğretilen kavramları görselleştirmek için etkili bir sunum ortamı, elektronik ödev ortamı, ders kayıt aracı ve bir kablosuz video projektörü olarak da görülmekte ve kullanılmaktadır. Tablet ile gerçekleştirilen derslerde ilginin artması, daha fazla katılım olması ve dersin daha eğlenceli olması, tabletin eğitimdeki gücünü yansıtmaktadır” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 100 TABLET TEMELLİ İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Tablet temelli İngilizce eğitimi verdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Meltem Huri Baturay, “Amacımız, öğrencilerimizin gereksinim duydukları eğitim ortamının oluşmasını sağlamak, öğrenmeyi pasif bir olgu olmaktan çıkarıp aktif hale getirmek. Bir proje kapsamında geliştirilen mPAD5 tabletin yanı sıra öğrencilerimize sınıfta işleyecekleri e-kitaplar, video-tabanlı eğitim materyali, başladığı kura göre değişen sayıda e-hikâye kitapları, web-tabanlı dil eğitim aktiviteleri, alıştırma, egzersizler ve elektronik sözlük içeren bir dil eğitim seti ile eğitim veriyoruz.Tabletin multimedya özelliğini de etkin bir biçimde kullanarak öğrencilerimizin daha etkili ve kalıcı öğrenmesini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

 

 

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