Prof. Dr. Atasoy'dan YGS uyarısı: Son gün çalışma baskısı uygulanmamalı

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuray Atasoy, Pazar günü yapılacak YGS öncesi aileleri uyararak, "Son gün herhangi bir çalışma baskısı uygulanmamalı çocuklara. Dinlenmelerine fırsat verilmeli" dedi.

Prof. Dr. Atasoy, YGS öncesi son 2 günün çocuklar ve aileler için önemli olduğunu söyledi. Anne ve babaların çocuklara nasıl yaklaşması gerektiğini, çocuğun stresini atmasına nasıl yardımcı olacağını anlatan Prof.Dr. Atasoy, şöyle konuştu:

"Çocuklar uzun zamandır çalışıyor. Onlara son gün herhangi bir çalışma baskısı uygulanmamalı. Olabildiğince olumlu ve moral verici yönde konuşmaya çalışsınlar ve öğrenciler kendileri nasıl bir yol izlemek istiyorlarsa ona hoşgörüyle yaklaşılması gerekir. Artık ellerinden gelen çalışmayı yaptılar. Son günlerde deneme sınavları yapıyorlar, sakin olmaya çalışıyorlar ve dinlenmeye çalışıyorlar. Çünkü çok yoruyorlar hepsi. Ailelerin de onların bu ihtiyaçlarını fark edip bu konuda destekleyici olmalarını öneriyorum."

Öğrencilerin yaşadığı stresin normal olduğunu söyleyen Prof. Dr. Atasoy, "Bu stresin bir miktarı normal çünkü bu sınav belirleyici ve zor bir sınav. Uzun zamandır neredeyse 2 yıl hatta daha çok ders çalışıyorlar. O nedenle stresli olmaları normal. Aileler doğrudan destekleyici olsun çocuklarına. Eleştirmesinler. Dinlenmelerine fırsat versinler. Ev ortamını ona göre ayarlasınlar. Stresin ortadan kalkması mümkün değil ama gençler de paniğe kapılmadan sınavlarını etkilemeyecek kadar streslerini azaltmak için bir şeyler yapmalılar. Aileler de bu yönde destek olmalı çocuklarına" diye konuştu.



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