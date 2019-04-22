Prof. Dr. Aldoğan: Dijitalde kendini geliştiren işsiz kalmaz

Elif VARAN-Ömer HASAR/İSTANBUL, () – NORVEÇ'te bulunan Ostfold College’da akademisyenlik yapan Prof. Dr. Mehtap Aldoğan Eklund, Norveç’in eğitim sistemini örnek vererek dijitaleşmenin önemine dikkat çekti. Aldoğan, “Kendini dijital platformlarda geliştiren gençlerin hiçbir yerde işsiz kalacaklarını düşünmüyorum” dedi.

‘Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerle Dijital Dönüşüm Etkileri’ konulu konferans Altınbaş Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Konferansa, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, Carthage Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mouez Soussi, Bahria Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bashir Ahmad, Altınbaş Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Han, Ostfold College’dan Prof. Dr. Mehtap Aldoğan Eklund, İstinye Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aylin Ünver Noi katıldı.

“DİJİTALDE KENDİNİ GELİŞTİREN İŞSİZ KALMAZ”

Norveç’teki eğitimin genellikle dijitallik üzerine olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehtap Aldoğan Eklund, kendini dijital platformlarda geliştiren gençlerin işsiz kalma olanağının da azalacağını belirterek, “Hem eğitimde, hem sosyal yaşamda, hem de ekonomide dijitalleşme çok önemli. Özellikle gençlere eğitim verirken bu konunun önemi daha fazla arz ediyor. Dijitalleşme; gençleri ekonomiye adapte etme ve ülkelerin ekonomik gelişimi açısından çok önemli. Artık günlük hayatımızda kullandığımız sosyal ağlar insanların sesini çok kolay şekilde dışarıya duyuruyor bu da insanlara mutluluk sağlıyor. Türkiye’de dijitalleşmenin öneminin giderek arttığını gözlemliyorum. Türkiye’de yetişmiş ve dijitalleşme açısından kendini geliştirmiş gençlerin yurtdışında da olanakları artıyor. Günümüz dünyasında en önemli şey, bilgisayar teknolojilerini iyi kullanmak ve birden fazla yabancı dil bilmek. Son verilere göre Türkiye’de işsizliğin genç nüfusta arttığını gözlemliyoruz. Ama ben kendini dijital platformlarda geliştiren gençlerin hiçbir yerde işsiz kalacaklarını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

“GENÇLER 10 YIL SONRA VAR OLMAYACAK İŞLERDE ÇALIŞMAK İSTEMİYOR”



İşsizlik konusunda, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin aynı sorunları yaşadığına vurgu yapan Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, “Gençler iki sebepten dolayı çalışmak istemiyor. Birincisi, dijitallik ortaya çıkınca hiyerarşi ortadan kalktı, unvan ve makama bırakılmaksızın sevk ve idarede tecrübeli ve bilgili olanlar öne çıktı. Dolayısıyla gençler hiyerarşi ile yönetilen şirketlerde çalışmak istemiyor. İkincisi, gençler, on ya da yirmi yıl sonra var olmayacak bir şirket ya da bir meslek için kariyerlerini feda etmek istemiyor. Dolayısıyla işsizlik sorunu Amerika’dan Tunus’a, İtalya’dan Türkiye’ye, Singapur’a kadar nereye giderseniz gidin her yerde var. Gençleri gelecekte nerede çalıştıracağız ya da gençler kendi şirketini kuracaksa bunun için nasıl bir eğitim almalı, bunları çok net şekilde tariflemeye çalışacağız. Yani geleceğin sorunlarını bugünden tespit edip çözümlerini anlatmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.



“GENÇLERE NELER YARATMALIYIZ?”

Son açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Prof. Dr. Alkin, ‘Gençlere neler yaratılabilir?’ konusunda hükümetin ve iş dünyasının çok ciddi analizler yapması gerektiğini belirterek, “Son açıklanan işsizlik rakamı yüzde 14.7 idi. Her ay işsizlik açıklanırken istihdam da artıyordu fakat bu kez ilk defa işsizlik artarken istihtam düştü. Bu demektir ki Türkiye artık yavaş yavaş iş yaratma imkanlarını da azaltıyor. Demek ki gençler artık çalışmak istemiyor. ‘Gençlere neler yaratmalıyız?’ hem hükümetin hem de iş dünyasının bunun üzerinde çok ciddi analizler yapması gerekiyor” dedi.



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