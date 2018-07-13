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'Patpat kütüphane' ile çocuklar kitap okuyacak

ORDU'nun Ulubey ilçesinde hayata geçirilen kitap okuma kampanyası için tarım aracı patpat, mobil kütüphaneye dönüştürüldü. 'Patpat kütüphane' ile kitaplar çocuklara götürülüyor. Ulubey Kaymakamlığı tarafından 'Kütüphane her...

'Patpat kütüphane' ile çocuklar kitap okuyacak
ORDU'nun Ulubey ilçesinde hayata geçirilen kitap okuma kampanyası için tarım aracı patpat, mobil kütüphaneye dönüştürüldü. 'Patpat kütüphane' ile kitaplar çocuklara götürülüyor.
Ulubey Kaymakamlığı tarafından 'Kütüphane her yerde, sen yeter ki okumak iste' sloganıyla kitap okuma projesi hayata geçirildi. Yeni Sayaca Mahallesi'nde ilk uygulanmaya başlanan proje kapsamında, Ulubey Ortaokulu'nun kütüphanesinden emanet alınan 250 kitap, tarih öğretmeni Alparslan Çalışkan ve eşi sosyal bilgiler öğretmeni Ayşe Çalışkan tarafından tarım aracı 'patpat' üzerine konulan kitaplık ile çocuklara götürüldü. Yaz tatili süresince devam edecek uygulamanın ilk gününde öğrenciler 80 kitap alarak okumaya başladı. Alparslan Çalışkan, bu uygulama ile her zaman her yerde, zamana, mekana takılmadan kitap okunabileceğine vurgu yapmak istediklerini söyledi.

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