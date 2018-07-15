Özel yetenekli öğrencilerin eğitmenlerine TÜBİTAK destekli eğitim

TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları programı tarafından desteklenen 'Özel Yetenekliler İçin Küresel Yaklaşımlara Evet' projesi kapsamında, özel yetenekli öğrencilerin öğretmenlerine bir haftalık eğitim verildi.

Etimesgut Bilim Sanat Merkezi adına yazılan ve yürütücülüğünü İngilizce Öğretmeni ve Program Geliştirme Uzmanı Derya Yüreğilli Göksu'nun yaptığı, TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları programı kapsamında desteklenmesine karar verilen 'Özel Yetenekliler İçin Küresel Yaklaşımlara Evet' projesi eğitici eğitimleri, 11 akademisyen eşliğinde Çankaya’da Midas Otel'de yapıldı. Projenin uzmanları arasında Prof. Dr. Mehmet Taşpınar, Prof. Dr. Yücel Gelişli ve Dr. Seher Yalçın; eğitimcileri arasında ise Prof. Dr. Gaye Teksöz, Doç. Dr. Esra Kanlı, Doç. Dr. Kenan Demir, Doç. Dr. İsmail Karakaya, Doç. Dr. Hasan Demir, Dr. Öğretim Üyesi Filiz Bezci, Dr. Zeki Özen, Araştırma Görevlisi Adem Ceran ve Dr. Mahmut Çitil yer aldı.

Bir haftalık eğitim programında, özel yetenekli öğrencilere daha nitelikli eğitim verebilmek için kullanılabilecek yenilikçi yaklaşım ve yöntemler, öğrenme alanları, pozitif davranış desteği stratejileri, sistemsel düşünce becerilerinin geliştirilmesi, probleme dayalı öğrenme, eleştirel düşünme becerileri, yaratıcı düşünme becerileri, 21'inci yüzyıl becerileri, değerlendirmenin farklılaştırılması, harmanlanmış öğretim ortamları, üst düzey becerilerin ölçülmesi ve izlenmesi gibi konular ele alındı.

Eğitimlerden, Türkiye’nin farklı şehirlerindeki bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan 18 branştan 54 öğretmen faydalandı. 12 ay sürecek olan proje süreci ile ilgili bilgi veren proje yürütücüsü Derya Yüreğilli Göksu, "Bu projede Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) görev yapan eğiticilerin, özel yetenekli öğrencilerle ilgili başarılı çalışmaları olan akademisyenlerden eğitim almaları ve farklı eğitim uygulamalarını bizzat gözlem yaparak, uygulayarak incelemeleri hedeflenmektedir. Amacımız, eğitim alan eğiticilerin, bu deneyimlerini kendi kurumlarında görev yapan diğer öğretmenlerle paylaşmaları ve almış oldukları eğitimlerinde öğrendiği yöntem, teknik ve stratejileri kendi derslerinde de uygulamalarıdır" diye konuştu.



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