Özel yetenek sınavları ile üniversiteli olmak hala mümkün

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencileri kayıt heyecanı sardı. Sonuçların ardından üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için ise Levent Uysal, yetenek sınavlarını takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.

ÖSYM tarafından açıklanan ek yerleştirme sonuçlarına göre, 43 bin 945'i ön lisans, 17 bin 887'si lisans olmak üzere 61 bin 832 aday yükseköğretim programına yerleşti. Sonuçlara göre herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerinin 23-27 Eylül tarihleri arasında yapabileceği duyuruldu. 23-25 Eylül’de elektronik kayıtlarını gerçekleştirecek adayların, belirtilen süre içerisinde kayıt hakkı kazandıkları üniversiteye başvurmaları gerekiyor. Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal, kayıt hakkı kazanamayan öğrencilerin umudunu kaybetmemesi ve ilgi alanlarına göre özel yetenek sınavlarını takip etmesi gerektiğini söyledi.

Uysal, Nişantaşı Üniversitesi’nde 2019-2020 akademik yılında eğitim görmek isteyen öğrencilerin 4 Ekim'e kadar özel yetenek sınavlarına başvuruda bulunabileceğini dile getirdi.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTELERİNİ ARAŞTIRSINLAR

Uysal, puanı 150’nin üzerinde olan tüm öğrencilerin özel yetenek ile de üniversite şanslarının hala devam ettiğini söyledi.

Öğrencilerin ilgi ve becerilerine göre olan bölümleri araştırması tavsiyesinde bulunan Uysal, “Grafik Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarım, Müzik, Sahne ve Gösteri Sanatları gibi Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesindeki bölümlerin gelecek vaat ettiğini düşünüyorum. Öğrenciler bu bölümleri iyice araştırıp, değerlendirebilirler” dedi.

BESYO İÇİN DE GEÇ KALINMADI

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda (BESYO) eğitim görmek isteyen öğrencilerin de özel yetenek sınavı ile hala tercih şansının bulunduğunu hatırlatan Uysal, “Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği bölümleri tercih edilebilir. Bu bölümde okuyan öğrencilerin genellikle güzel bir spor geçmişi oluyor. Adaylarımız var olan bu spor hayatlarına okudukları dönemde de kolayca devam edebilir ve kendilerini geliştirebilirler” ifadelerini kullandı.