Özel okulların kırtasiye masrafı, tıp ve hukuk fakülteleriyle yarışıyor

ANTALYA Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak, özel okulda öğrenim gören öğrenciler için hazırlanan kırtasiye kutularının yaklaşık 2 bin liraya satıldığını belirterek, "Bu paket bir tıp öğrencisinin kitap masrafından daha fazla" dedi.Mehmet Bayrak, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının, birinci sınıfların 5 Eylül'de uyum süreci için okula gitmesiyle başlayacağını söyledi. Velilerin kırtasiye alışverişine çıktığını kaydeden Bayrak, çocukların sağlığı için mutlaka bilinen markaların alınması tavsiyesinde bulundu. Özellikle ucuz ve bilinmeyen markalarda kullanılan kimyasalların cilt kanseri ve görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa neden olduğuna işaret eden Mehmet Bayrak, velilere, çocukların sağlığını düşünerek ucuz ürünleri tercih etmemesi uyarısında bulundu.ÖZEL OKULLARIN KIRTASİYE MASRAFI 2 BİN LİRAYaptıkları hesaba göre bir ilkokul öğrencisinin kırtasiye masrafının 150- 30 lira arasında değiştiğini belirten Mehmet Bayrak, buna karşın özel okulların öğrenciler için kırtasiye kutusu hazırladığını, bunun maliyetinin yaklaşık 2 bin lira olduğunu vurguladı. Bu fiyatın çok yüksek olduğunu savunan Bayrak, “Her eğitim ve öğretim yılının başında en çok dillendirilen konulardan biri özel okulların kırtasiye masrafı. Yaptığımız tespitlerde bir kırtasiye esnafından alınan malzemeler 150-250 lira arasında tutarken, özel okullarda 2 bin lira civarında kırtasiye masrafı çıkarılıyor. Kırtasiye sektöründen ciddi anlamda para kazanmak için bir yol izliyorlar. Özel okuldaki anasınıfı, birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin kırtasiye masrafı bir tıp ya da hukuk öğrencisinin kitap masrafından daha fazla" dedi.Mehmet Bayrak, ilkokula başlayan bir öğrencinin çanta, silgi, sulu boya, kuru boya, keçeli kalem, oyun hamuru, pastel boya, resim defteri, resim çantası, flüt, kalemlik, makas, abaküs, sayma çubukları, yarıştırıcı, keçe, eva, fon kartonu, bant, etiket, kaplık, 4 defter, kalem, beslenme kabı, boyama önlüğü ve su matarası gibi eşyalar aldığını, bunun ortalama maliyetinin 300 lira olduğunu söyledi.VELİLER ŞİKAYETÇİVelilerin özel okullardaki kırtasiye giderlerinden şikayetçi olduğunu belirten Bayrak, kullanılan ürünlerin fiyatına göre kalitesiz olduğunu söyledi. Mehmet Bayrak, şöyle dedi:"Velilere kırtasiye ürünleri başka yerden alma fırsatı verilmiyor. Özel okullar kırtasiye ürünlerinden oluşan bir kutu hazırlıyor. Kırtasiye kutusunun alınması için velilere mesaj atılıyor. Veliler 2 bin lira civarında tutan bu kutuyu kredi kartından çektiriyor ve evlerine gönderiliyor. Genelde kırtasiyecilerin sattığı ürünler değil bunlar. Karton kapaklı ürünler kullanılıyor. Buna rağmen çok kaliteli ürünler de kullanmıyorlar. Ucuza mal edip pahalı satıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili çalışma yapmasını istiyoruz. Öğrenciler üzerinden ciddi anlamda rant sağlayan özel okulların engellenmesi gerekiyor. Velilere kırtasiyeyi kırtasiyecilerden almaları konusunda çağrıda bulunuyoruz."