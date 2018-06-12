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Oxford University Press Türkiye’de yeni ofisini açıyor

İstanbul, 12 Haziran () - Dünya çapında 50 ofisi olan dünyanın en büyük üniversite yayınevi Oxford University Press Türkiye’de yeni ofisini 22 Haziran'da açıyor. Oxford University Press'in 1994 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Türkiye...

Oxford University Press Türkiye’de yeni ofisini açıyor

İstanbul, 12 Haziran () - Dünya çapında 50 ofisi olan dünyanın en büyük üniversite yayınevi Oxford University Press Türkiye’de yeni ofisini 22 Haziran'da açıyor.
Oxford University Press'in 1994 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Türkiye ofisi, 29 Ocak 2018 tarihinde modernize edilen yeni ofisine taşınmıştı.
Oxford University Press, Türkiye şubesi faaliyete başladığından bu yana iç piyasa için özel olarak araştırılan ve geliştirilen birkaç İngilizce öğretim kaynağı geliştirdi: New Hotline, Double Take, Attain, All Stars, Pacesetter, Skills Zone, Four Turkish Stories, Pen Pictures and Oxford Grammar for Turks.
Yayınevi, her yıl dünya çapında altı binden fazla eğitim amaçlı kitap ve dijital materyali 40 dilden fazla dil seçeneği ile yayınlıyor.
Aynı zamanda eğitim-öğretim kurumlarına, ölçme-değerlendirme ve öğretmen eğitimi alanlarında da hizmetler sağlıyor. Yayınevi, her yıl 50 bin öğretmene eğitim veriyor.
Oxford University Press, Oxford Üniversitesi’nin araştırma, bilim ve eğitimde mükemmellik hedefini daha da ileriye taşımaya çalışıyor.

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