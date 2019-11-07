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Otizmli öğrencilerin yuhalanmasına soruşturma
MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Aksaray'da otizmli öğrencilerin okul çıkışında veliler tarafından yuhalandığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı. Aksaray'da Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda otizm sınıflarının kapatılmasını...
EĞİTİM 07.11.2019, 11:40
MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Aksaray'da otizmli öğrencilerin okul çıkışında veliler tarafından yuhalandığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Aksaray'da Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda otizm sınıflarının kapatılmasını talep ettiği ileri sürülen velilerin, okul çıkışında otizmli öğrencileri yuhaladığı iddia edildi. Milli Eğitim Bakanlığı, iddialar üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bakanlığın, olayı araştırması için müfettiş görevlendirdiği öğrenildi. Müfettişlerin öncelikle okulda otizmli öğrencilerin bulunduğu sınıfların önündeki paravanda yer alan 'Özel Eğitim Bölümü Otistik Öğrenci Sınıfları' tabelasının kaldırılmasını sağlayacağı belirtildi.
Aksaray'da Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda otizm sınıflarının kapatılmasını talep ettiği ileri sürülen velilerin, okul çıkışında otizmli öğrencileri yuhaladığı iddia edildi. Milli Eğitim Bakanlığı, iddialar üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bakanlığın, olayı araştırması için müfettiş görevlendirdiği öğrenildi. Müfettişlerin öncelikle okulda otizmli öğrencilerin bulunduğu sınıfların önündeki paravanda yer alan 'Özel Eğitim Bölümü Otistik Öğrenci Sınıfları' tabelasının kaldırılmasını sağlayacağı belirtildi.
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