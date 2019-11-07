Otizmli öğrencilerin yuhalanmasına soruşturma (2)

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı, Asaray'da otizmli öğrencilerin veliler tarafından yuhalandığı iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "'Aksaray'da özel eğitim sınıflarının kapatılmasını isteyen veliler otizmli öğrencileri yuhaladı' başlıklı haberle medyaya yansıyan olayla ilgili Bakanlığımız müfettişleri tarafından inceleme- soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu okulumuzda özel eğitim sınıfı uygulamasının gerektirdiği hassasiyetler dikkate alınarak, okul içerisindeki alanlarda ilgili düzenlemeler yapılmış olup, eğitim- öğretim faaliyetleri devam etmektedir. Aksaray Rehberlik Araştırma Merkezi uzmanları tarafından okul velilerimiz için özel eğitim kapsamındaki öğrencilerimizle ilgili bilgilendirme çalışmaları başlatılmıştır" denildi.

