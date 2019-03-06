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‘Otel Yöneticiliği Sertifika Programı’ başlıyor

İSTANBUL, () -  VATEL İstanbul ve Nişantaşı Üniversitesi SEM işbirliği ile ‘Otel Yöneticiliği Sertifika Programı’ başlıyor. VATEL İstanbul’un otel yöneticisi yetiştirme uzmanlığı, Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama...

‘Otel Yöneticiliği Sertifika Programı’ başlıyor

İSTANBUL, () -  VATEL İstanbul ve Nişantaşı Üniversitesi SEM işbirliği ile ‘Otel Yöneticiliği Sertifika Programı’ başlıyor.

VATEL İstanbul’un otel yöneticisi yetiştirme uzmanlığı, Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi paydaşlığıyla Neotech Kampüsü’nde 13 Nisan – 11 Mayıs tarihleri arasında toplam 40 saatlik bir program olarak başlayacak.

Açıklamaya göre, Otel Yöneticiliği Sertifika Programının amacı, otellerin temel yönetim dinamiklerini katılımcılara aktarmak, olası sorun ve çözümleri tartışmak, turizm sektöründeki zorlu standartlara uyum sağlayabilecek donanımı sağlamak ve en önemlisi de değer yaratabilmek adına gerekli vizyonu kazandırmak.

Açıklamada, “Program dahilinde, katılımcılar, tüm departmanların yönetimi ve stratejisi konusunda, satış - pazarlama ve fiyatlandırma noktaları özelinde de eğitilirken, eğitimin sonunda katılımcıların otel yönetiminde doğru soruları sorabilecek ve doğru satış ve operasyon stratejileri belirleyebilecek niteliğe gelmiş olması hedeflenmektedir” denildi.

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