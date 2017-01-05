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"ÖSYS, başarılı ve donanımlı bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyor"

ANKARA () - ATILIM Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürü Eftal Erel, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS)'deki değişikliklerin, başarılı, donanımlı ve ne istediğini bilen bir nesil yetiştirmeyi amaçladığını belirtti. Yüksek...

"ÖSYS, başarılı ve donanımlı bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyor"

ANKARA () - ATILIM Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürü Eftal Erel, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS)'deki değişikliklerin, başarılı, donanımlı ve ne istediğini bilen bir nesil yetiştirmeyi amaçladığını belirtti.

Yüksek Öğrenim Kurumu'nun 2014 yılından beri kalitenin artırılmasına yönelik değişiklikler yapmakta olduğunu kaydeden Eftal Erel, "Öncelikle hukuk ve tıp fakülteleri için başarı sıralamaları getirildi. Buna neden olarak ise; fakülte dekanlarının nitelikli mezun yetiştirmekte zorlanmak istemediklerinden dolayı kontenjan sayısını azaltılmasını talep etmeleri gösterildi. Aynı planlama 2015 yılında mühendislik ve mimarlık fakültelerinde okuyabilmek için taban sıralaması koşulunun getirilmesiyle devam etti" dedi.

Öğretmenliğin tüm mesleklerin rehberi, eğiticisi ve öğreticisi olduğunu belirten Erel, bu mesleğe getirilen 240 bin başarı sıralamasının çok doğru bir karar olduğunu değerlendirerek konuşmasına şöyle devam etti:

"Öğretmenlik mesleğinde, mezun sayısının çok olmasına karşın istihdamının az olmasıyla atanamayan öğretmenler diye bir tanımlama oluştu. Bu sebeple öğretmenlik mesleği birçok kesimde kolay ulaşılıp okunabilen, sonrasında atanamayan, atanınca da yeterli maaş alamayan ve sıkıntıları bitmeyen bir meslek olarak anlaşıldı. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile öğretmenlik mesleği için öğrenci alınarak kontenjanlar şişirilirken, bir dönem öğrenci sayısının çokluğundan ve atanamayan öğretmenlerden dolayı eğitim fakültelerinin kapatılması konuşuyorken, şimdi öğretmenlik için başarı sıralamasını konuşuyor olmak ilerisi için de oldukça olumlu bir gelişme. Bu değişiklik ile öğretmenlik mesleğinin her açıdan kalitesi artacaktır ve mesleğin toplumsal imajı tekrar hak ettiği yere gelecektir. Kalp hastası bir çocuğa doktor müdahale ederek onun tedavisi için umut oluyorsa iyi bir öğretmenin çocuğun kalbine dokunarak onun için umutlu yarınlar oluşturacağını asla unutmamak gerekir."

"ÖĞRENCİLERİN MUHAKEME YETENEĞİ ÖLÇÜLECEK"

Yeni sınav sisteminde olacak açık uçlu ve kısa cevaplı soruları yorumlayan Erel, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"ÖSYM tarafından açıklanan sistem ile öğrencinin temel ve orta öğretimde edinmiş olduğu test sınavlarına yatkınlık başarısı ile muhakeme yeteneği ölçülebilecek. Değişimi öğrencilerimiz ve aileleri asla "Bu şimdi yapılacak iş mi?" diye nitelendirmesinler, çünkü bu kararın öğrencilerin lehine olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz yıllarda paragraflarda kaybolan, anahtar kelimeyi bulamayıp yanlış cevaplara sürüklenen öğrenciler mutsuz oluyor ve kamuoyu bu tip sınavların öğrencilerde strese yol açtığını ifade ediyorlardı. Bu kararların gerek öğrencilerimizin alışkın oldukları sisteme uygunluğu açısından gerekse yaklaşık 3 hafta önce açıklanan Uluslararası Öğrenci Performansı Değerlendirme (PISA) 2015 raporunda Türkiye'nin matematik ve temel bilim olan fizik ve kimyadaki gerileyen başarısını artırmak açısından alınmış tedbirler olarak düşünülebilir."

"MESLEKİ ve TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINI ETKİLEYECEK"

ÖSYS kılavuzuna getirilen değişikliklerin meslek ve imam hatip liselerini de etkileyeceğini belirten Erel, konuşmasını şöyle bitirdi:

"Meslek ve imam hatip liseleri ek puanları sayesinde YGS ile ya da sınavsız geçiş haklarıyla üniversiteye yerleşebiliyorlardı. Ancak değişiklikle, YGS'den giriş yapılabilecek öğretmenlik ve ilahiyat gibi bazı bölümlerin puan türleri değişerek LYS ile öğrenci alımına dönüştürüldü. Mesleki ve teknik liselerden mezun olanların ön lisans programına sınavsız giriş haklarına da sınırlama getirildi. Öğrenciler artık daha çok çaba sarf edecek ve daha fazla rekabetin içinde olacak. Tüm bunlar da kaliteyi artıracaktır."

(FOTOĞRAF)

 

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