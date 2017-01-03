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ÖSYM açıkladı: LYS'lerde kısa cevaplı sorular yer alacak

 ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) kısa cevaplı soruların yer alacağını açıkladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, ayrıca öğretmenlik programlarının tamamıyla İlahiyat programı da LYS ile öğrenci alacak.

ÖSYM açıkladı: LYS'lerde kısa cevaplı sorular yer alacak

 ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) kısa cevaplı soruların yer alacağını açıkladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, ayrıca öğretmenlik programlarının tamamıyla İlahiyat programının ÖSYM ile öğrenci alacağı bildirildi.

ÖSYM tarafından 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kılavuzu yayımlandı.

Kılavuza göre, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından ön lisans programlarına sınavsız geçişle yerleştirme işlemi kaldırıldığından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, ön lisans programlarına ek puanları ile yerleştirilecek.

Adaylar, saat 10.00'da başlayan sınavlarda saat 09.45'ten sonra; saat 14.30'da başlayan sınavlarda saat 14.15'ten sonra sınav binalarına alınmayacak. LYS'lerde kısa cevaplı sorular yer alacak. LYS-1'de (Matematik Sınavı) Matematik Testi yer alacak.

Öğretmenlik programlarında baraj puan 240 bin olarak belirlenirken, öğretmenlik programlarının tamamı ve İlahiyat programı LYS ile öğrenci alacak.

Öte yandan açıköğretim önlisans ve lisans programlarına da puan türü konulduğu ve puan türünün, programın örgün programdaki puan türü ile aynı olduğu belirtildi.

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