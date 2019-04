“Ortalama bir çalışan 7 kez kariyerini değiştiriyor”

İSTANBUL, () KARİYER koçluğu hizmeti veren Kariyer Atölyesi'nden Zühal Yiğit, ABD'de yayınlanan İşçi İstatistikleri Bürosu raporlarına göre; bir insanın 18 ile 44 yaş arasında 11 farklı işte çalıştığını, bir çalışanın kariyerini ortalama 7 kez değiştirdiğini kaydetti. Yiğit, bu durumun Türkiye'de de benzer rakamlarda olduğunu vurguladı.

Kariyer ile mutluluk arasındaki ilişkiye de dikkat çeken Yiğit, "ABD İşçi İstatistikleri Bürosu’nun raporlarına göre insanlar, 18-44 yaş aralığında ortalama olarak 11 farklı işte çalışmaktadır. Ortalama bir Amerikan işçisi, hayatı boyunca birçok farklı kariyere sahip olmaktadır. İşçi İstatistikleri Bürosu raporlarına göre maaşlı çalışan işçilerin işlerinde kalma süresi ortalama 4-6 yıldır. Çalışmalara göre yakında Amerikan işgücünün yarısı serbest çalışanlar, danışmanlar, sözleşmeli çalışanlar, girişimciler, elektronik göçmenler ve benzerlerinden oluşacaktır. Ortalama bir çalışan kariyerini 7 kez değiştirecek, 44 yaşından önce 11 farklı işte çalışacak, mevcut işinde 5 yıldan az kalacak ve muhtemelen sonrasında serbest çalışmaya geçiş yapacak. Türkiye’de de durum çok farklı değil. Bir önceki nesil ile kıyaslandığında artık daha sık iş değiştiriyoruz. Artık esnek çalışma saatleri, dönemsel çalışanlar, proje bazlı çalışmalara yabancı değiliz. Teknoloji ile bilgiye daha hızlı erişebilmek kariyeri daha rahat değiştirebilmenin yolunu açıyor" dedi.

Kariyer koçluğu hakkında bilgiler de veren Yiğit sözlerine şöyle devam etti: “Orada sorular sorulur, kendi kendine ya da yüksek sesle. Diğer kişilerin soruları da duyulur ve ne kadar benzer olduğu fark edilir. Yanıtlar bulunur, elbette kendi içinde. Soruların bazıları yazılır bazıları yüksek sesle paylaşılır. Günün sonunda bir strateji, bir aksiyon planı hazırlanmıştır, şimdilik kendi zihninde ama en yakın zamanda bir kâğıt üzerinde. Başlamak için gerekli motivasyon bulunmuştur. Değerler, hedefler, yaşam amacı sorgulanmış, sabah gelen kişi değişmiş, farkında olmasa da dönüşüm başlamıştır artık.”

"HER İKİ DANIŞANDAN BİRİ YAPTIĞI İŞİN NE KADAR TATMİN EDİCİ OLDUĞUNU SORGULUYOR"

Sola Unitas Academy kurucularından olan Umut Kısa ise "Kariyer alanı hızla değişiyor ve her iki danışandan biri yaptığı işin onu ne kadar tatmin ettiğini sorguluyor. Böyle bir ortamda freelance çalışmaların artışı, ortalama çalışma sürelerinin kısalması ve değişim isteği gibi konular her birimizi daha etkin kariyer yönetimine yönlendiriyor. Bu ihtiyaç nedeni ile Sola Unitas Academy olarak, Kariyer Koçluğu Eğitimi ve Kariyer Atölyesi gibi özel çalışmalara yer vermekteyiz" dedi.

"YENİ MEZUN KATILIMCILAR DA VAR, EMEKLİ OLMUŞ KATILIMCILAR DA"

25 Mayıs tarihinde de bir atölye düzenlemeyi planladıklarını belirten Kariyer Atölyesi tasarımcılarından Şenay Cengiz Aslan ise bu atölyenin kariyerine yön vermek isteyenler için faydalı olacağını ifade ederek şunları söyledi: “İşinde mutlu olmayan, kariyerinde değişiklik yapmak isteyen çalışanların yanı sıra, üniversite son sınıfta olan ya da yeni mezun katılımcılarımız da var. Amaç kariyer alanını yeniden belirlemek. Emekli olmuş ancak asıl şimdi fayda yaratacağını bilen hem keyif alacağı hem de gelir elde edebileceği bir işe sahip olmak isteyen kişiler de var. Katılımcılar, atölyeden, kendilerine rehberlik edecek, kariyerlerine farklı açılardan bakacakları ve günden güne geliştirebilecekleri kariyer envanterleri ile ayrılırlar. Bu envanter kariyer tercihlerinde yol gösterici nitelik taşımaktadır.”

