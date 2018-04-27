İSTANBUL Gelişim Üniversitesi'nde düzenlenen 4’üncü Uluslararası Ortadoğu sempozyumunda konuşan Cezayir Setif Üniversitesi’nden Prof. Dr. Abdallah Sahraoui, Cezayir'de Türkçe öğrenimine büyük bir talep olduğunu belirterek, "Ortadoğu ve Afrika'nın yeni dili Türkçe" dedi.

Sempozyum Ortadoğu ve Afrikalı bilim insanlarını bir araya getirdi. Türkiye’nin imajında büyük bir değişim olduğunun altını çizen Cezayir Setif Üniversitesi’nden Prof. Dr. Abdallah Sahraoui, Türkiye’nin Cezayir’e en yakın ülke konumunda olduğunu söyledi. Afrika ve Ortadoğu’da 15 yıl öncesine kadar daha farklı bir Türkiye imajı olduğunu belirten Sahraoui, “Türkiye, Cezayir’in sorunları ile ilgileniyor. Ekonomik ve siyasi alanda, bilim alanında önemi artıyor. Artık bizler Türkiye’ye muhtaç konumdayız. Bu sebeple de sürekli iş birliği içerisinde olmamız gerekiyor” diye konuştu.

CEZAYİRLİLER TÜRKÇE ÖĞRENMEK İSTİYOR

Cezayir’de Türkçe öğrenmeye inanılmaz bir talep olduğunu dile getiren Sahraoui, “15 yıl öncesine kadar kimsenin Türkçe öğrenmeye niyeti yoktu ama üniversiteler dil eğitimi vermek için birbirleriyle yarışıyor. Türk Dili bölümlerinin açılması için öğrencilerden talepler geliyor. Ekonomik ve ticari anlamda Türkiye, Arap ve Afrika dünyasında önemli bir konumda. Çin mallarından ziyade, Türk malları her zaman ilgi görüyor ve talep ediliyor. Türkiye’den inşaat firmaları Cezayir’de iş yapıyor. Cezayir’in büyük tramvay projesini üstlenen Türk firması, işi teslim etmesi gereken tarihten önce teslim etmesi ticarette olan güveni pekiştiriyor. Her alanda Türkiye’den beklentilerimiz çok büyük” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ÇOK HIZLI BİR DEĞİŞİM YAŞIYOR"

Türkiye’nin ilham verici bir ülke olduğunu belirten Doç. Dr. Jamal Wakim ise “Türkiye’ye 1983 yılında ilk ziyaretimi gerçekleştirdim. O günden bu güne 14 ziyaret gerçekleştirdim ve her ziyaretimde farklı bir Türkiye gördüm. Türkiye her alanda çok hızlı bir değişim yaşıyor. Bir Lübnanlı olarak Sayın Erdoğan’a Türkiye ve Lübnan arasında uygulanan vize uygulamasını kaldırdığı için çok teşekkür ediyorum. Ülkemden binlerce insan turist olarak hem de iş yapmak için geliyor. Vize muafiyeti ticareti geliştirdi. Lübnanlı öğrenciler, Türkiye’deki üniversitelerde okumak için sıraya girmiş durumda” ifadelerini kullandı.

"VAKIF ÜNİVERSİTELERİ BİZLER İÇİN HAYAL"

Türkiye’de her alanda gelişme yaşandığının altını çizen Libya Tripoli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Weam Elkouja, "İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde düzenlenen Ortadoğu Sempozyumu sayesinde üniversiteyi ziyaret etmiş olduk. Bizde sadece 3 devlet üniversitesi var ve bir vakıf üniversitesi Libya’da hayal. Türkiye’de ise 200’ün üzerinde üniversite olduğunu duydum. Ülkedeki tüm başarıların, gelişmelerin altında belli ki eğitim yatıyor. Bu kalkınma hamleleri üniversitelerin sayesinde oluyor. Umarım Libya’da da bilime ve eğitime sizin gibi değer verilir" dedi. Sadece ticari ve siyasi olarak iş birliklerinin yapılmamasını belirten Elkouja, bilim alanında da iş birlikleri yapılması gerektiğinin altını çizdi.

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