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Örnek olacak proje; Okul Bahçelerine Portatif yüzme havuzu kuruldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, 7 ilçedeki 7 noktaya uyguladığı ‘Neşeli havuzlar, mutlu çocuklar’ projesiyle okul bahçeleri adeta tatil köyüne döndü.

EĞİTİM 11.07.2021, 15:10 11.07.2021, 15:50 Murat Aydın
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Örnek olacak proje; Okul Bahçelerine Portatif yüzme havuzu kuruldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, 7 ilçedeki 7 noktaya uyguladığı ‘Neşeli havuzlar, mutlu çocuklar’ projesiyle okul bahçeleri adeta tatil köyüne döndü. Proje kapsamında okul bahçelerine kurulan portatif havuzlarda çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi verilirken, isteyen çocuklar ise aquaparkta eğlencenin tadını çıkarıyor.

Bursa’nın sporda da marka kent olması, sporun tabana yayılarak 7’den 70’e herkesin sporla buluşması ve özellikle yeni neslin boş zamanlarını sporla iç içe geçirmesi için farklı projeleri hayata getiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde de çocuklar için örnek bir projeyi devreye aldı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen ‘Neşeli Havuzlar, Mutlu Çocuklar’ projesi kapsamında Osmangazi’de Pilot Sanayi İlkokulu, Nilüfer’de Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu, Yıldırım’da Hasan Ali Yücel İlkokulu, Mudanya’da Mütareke İlkokulu, Yenişehir’de Aydoğdubey İlkokulu, Orhangazi’de Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu ve Mustafakemalpaşa’da Mustafakemalpaşa Ortaokulu bahçesine portatif yüzme havuzu kuruldu. Yarı olimpik yüzme havuzlarına yakın olarak 12x24 metre ebatlarında ve 1.20 metre derinliğindeki havuzların yanı sıra aynı alana çocukların yaz tatilini keyifli bir atmosferde geçirebilmeleri için oyun ve spor alanları oluşturuldu. Geçen hafta başlayan ve 25 Ağustos’a kadar devam edecek proje kapsamında uzman eğitmenlerle 6-13 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor.

Coşku görülmeye değer

Pilot Sanayi İlkokulu bahçesinde kurulan havuzu ziyaret edip, çocukların havuz keyfine tanıklık eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çocuklara yüzme yarışı yaptırıp, kazananları tişörtle ödüllendirdi. Hem çocuklarla hem de aileleriyle sohbet eden Başkan Aktaş, pandemi sürecinde birçok etkinliği dijital ortama taşımak zorunda kaldıklarını, normalleşme süreciyle birlikte pandemi tedbirlerini de göz önünde bulundurarak, açık hava etkinliklerine start verdiklerini söyledi. Şehrin farklı noktalarında yüzme havuzları olduğunu ancak daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla ‘Neşeli Havuzlar, Mutlu Çocuklar’ projesini devreye aldıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Buradaki coşku ve heyecan gerçekten görülmeye değil. Çocuklarımız çok mutlu. Farklı yaş kategorilerine göre uzman eğitmenlerimiz tarafından yüzme eğitimleri de veriliyor. Normalleşme süreciyle birlikte çocuklarımız daha fazla sporla buluşsun istiyoruz” dedi.

Mudanya’ya da yüzme havuzu

Proje kapsamında 7 ilçedeki okul bahçelerine yüzme havuzlarının kurulduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, Mudanya ilçesi için ayrı bir parantez açtı. Büyükşehir Belediyesi tarafından dönemin Mudanya Belediye Başkanıyla yapılan sözleşme ile 2016 yılında ilçeye bir yüzme havuzu kazandırıldığını dile getiren Başkan Aktaş, “Fakat Mudanya Belediyesi 2019 yılında mahkemeye müracaat ederek, bütün binasını biz yapmamıza rağmen yüzme havuzunu elimizden alındı. Fakat hala faal değil, hala çalışmıyor. Ama biz çocuklarımızın oradaki ihtiyacını karşılamak için bu proje kapsamında Mudanya’ya da havuz kurduk. Yeter ki çocuklarımız mutlu olsun” diye konuştu.

Pandemi nedeniyle uzun süre havuz ve denizlerden uzak kalan çocuklar ise okul bahçesinde havuzla buluşmanın keyfini çıkarırken, veliler de bu proje ile önemli bir ihtiyacın karşılandığını belirterek, Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

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