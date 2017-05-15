Orhan Özbey: “İnsan israfını engellemeliyiz” (yeni fotoğraflarla)

Okyanus Kolejleri Kurucusu Orhan Özbey; “Temel eğitim ortaokula kadar yeter. Eğitim sistemi liseden itibaren kariyer meslek liselerine dönüşmeli. İnsan israfını engellemeliyiz. Milyonlarca üniversiteli işsiz. Çalışanların da % 80’i istemediği veya yeteneği olmadığı işi yapıyor. Yani mutsuz. Bir an önce bilgiye dayalı üniversite sınavı kalkmalı. Kapasitesi varsa , yeteneği varsa , bunlar test edilmeli ve çocuklarımız ona göre üniversitelere yerleşmeli” dedi.

Okyanus Kolejleri'nin başarılı öğrencilerine ödülleri verildi.

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere düzenlenen bir törenle plaketleri takdim edildi. Kemerburgaz kampüsündeki konferans salonunda düzenlenen törene kurucu Orhan Özbey, yönetim kurulu üyeleri, bölüm başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Özbey "Şükran duyguları içinde, gurur duyulan, mutlu bir gece yaşıyoruz" diyerek başladığı konuşmasında öğrencilere şu mesajı verdi: “Artık başarıyı tattınız ve bununla yetinmeyeceksiniz. Başarmak çok motive eder. Hiç bir zaman yetinmeyeceksiniz, yetinmeyeceğiz. Devamlı olarak ve güçlü bir şekilde ilerleyeceksiniz.”

“YETENEK BİLGİDEN ÖNEMLİDİR”

Türkiye'nin eğitim sistemi için projeleri olduğunu belirten Özbey, yeteneğin herşeyden değerli olduğunu söyleyerek; “Bir ülkenin petrolü olmayabilir ama yeteneği varsa bu herşeyin önünde gelir. O yüzden yetenek bilgiden de önemlidir” dedi.

“LİSEYİ BİTİREN HERKES MESLEK SAHİBİ OLMALI”

Özbey şöyle devam etti:

İnsan israfını engellemeliyiz. Mezunların % 80’i istemediği veya yeteneği olmadığı işi yapıyor. Bir an önce bilgiye dayalı üniversite sınavı kalkmalı. Kapasitesi varsa , yetenek varsa , bunlar test edilmeli ve çocuklarımız ona göre üniversitelere yerleşmeli. Temel eğitim ortaokula kadar yeter. Liseden itibaren kariyer meslek liselerine dönüşmeli eğitim sistemi. Liseyi bitiren herkes meslek sahibi olmalı. Liseden sonra , üniversiteden sonra meslek arayışına girilmemeli. Kariyer liseleri derken, marangoz, torna ve tesviyeden bahsetmiyorum. Mühendislik , mimarlık kariyer liselerinden bahsediyorum.

Hiç bir kuş yüzmeye, hiç bir balık uçmaya zorlanmaz. O yüzden yetenekleri keşfedip, çocuklarımızı meslek sahibi yapacağız. Milyonlarca gencimiz işsiz kalmayacak.

Uçması için sorgulanan bir balık, ömür boyu kendisini aptal zanneder . Dolayısıyla kimin nerede yeteneği varsa orada eğitilmeli, orada mutlu olmalı ve edineceği meslek ile Türkiye'ye , ailesine , kendisine faydalı olmalı.

Önemi olan değerli olmaktır. 5, 4'ten büyüktür dimi. Buna itirazı olan var mı, yok. Ama hakkınız olan 4 mü büyüktür , orada duran 5 mi ? Bakın 4 burada 5'ten büyük olabiliyor. O yüzden başarılı olmak için doğruluk, samimiyet, dürüstlük gerekli. Sadece bilgi yetmez.

Hepimiz fakiriz. Evet muhtaçsan fakirsindir. Hepimizin birbirimize ihtiyacı var. O yüzden İnsanın hatası, günahı neyse seveceğiz , kurtaracağız. Insanı yok etmeyeceğiz, İnsanı israf etmeyeceğiz. Sıfatını yok etmek için çabalamamız lazım.”

Genel Müdür Lokman Demiray ise yaptığı konuşmasında “Öğrencilerimizi belli bir kalıbın içine hapsetmeden, özgürce düşünen bireyler olarak yetiştiriyoruz” dedi.

100’den fazla öğrenci başarılı oldu

Öte yandan Türkiye gençlik ödüllerinde 1 ay boyunca süren ve halkın oylamasıyla en iyi özel kolej seçilen Okyanus Kolejleri'nin başarılı olduğu bazı branşlar ve dereceleri şöyle:

TÜBİTAK Lise öğrencileri “Araştıma Projeleri” kimya alanında Türkiye Birincisi, TÜBİTAK Lise öğrencileri “Araştıma Projeleri” teknoloji tasarım alanında Türkiye İkincisi ve üçüncüsü, TÜBİTAK Lise öğrencileri “Araştıma Projeleri” tarih alanında Türkiye İkincisi, TÜBİTAK Ortaokul öğrencileri “Bu benim eserim” yarışması Fen alanında Türkiye Birincisi ve ikincisi , matematik alanında Türkiye birincisi ve üçüncüsü, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilikçilik yarışmasında birincilik, İstatistik Kurumu yarışmasında birincilik, Dünya Liselerarası Tenis Şampiyonası’nda erkekler ve kızlarda Dünya birincilikleri, Liselerarası judo 48 kiloda Türkiye üçüncüsü, Liselerarası judo 50 kiloda Türkiye İkincisi, Küçük erkekler basketbol Türkiye üçüncüsü, Liselerarası voleybol genç erkekler B kategorisi Türkiye şampiyonu, Liselerarası gençler güreş 96-120 kg kategorisinde Türkiye birincisi, Liselerarası gençler karatede Türkiye ikincisi, Ferdi Gençler tekvandoda Türkiye ikinciliği, Ritmik Jimnastik Türkiye Birinciliği, Dans Federasyonu yarışmasında ilkokul üçüncülüğü, Artistik buz pateni Avrupa şampiyonu, Kaş Cartoon Mill İnternational , Ulusal Çizgi film karakter yarışmasında jüri özel ödülü, Mostratec Yarışması teknoloji tasarım alanında Dünya Birincisi, 1-FEST biyoloji alanında dünya ikincisi.