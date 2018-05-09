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Okur- yazarlık belgesini oğlunun elinden aldı

AFYONKARAHİSAR'da okuma- yazma kursunu başarıyla tamamlayan Emsal Koçak (66), okur- yazarlık belgesini oğlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Koçak'ın elinden aldı. Çay Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan...

Okur- yazarlık belgesini oğlunun elinden aldı
AFYONKARAHİSAR'da okuma- yazma kursunu başarıyla tamamlayan Emsal Koçak (66), okur- yazarlık belgesini oğlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Koçak'ın elinden aldı.
Çay Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan okuma-yazma kursunu başarıyla tamamlayan 32 kursiyer için tören düzenlendi. Törende, kursa katılarak okuma yazma öğrenen Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Koçak'ın annesi Emsal Koçak da okur- yazarlık belgesi aldı. Koçak, belgesini oğlu Mustafa Koçak'ın elinden aldı.
Emsal Koçak, okuttuğu oğlunun öğretmen, ardından da İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olduğunu belirtti. Bu süre içinde kendisiyle ilgilenemediğini vurgulayan anne Koçak, "Okumam yazmam yoktu. Oğlum, zaman zaman yardımcı olsa da becerememiştim. Beni kursa yazdırdı. Başardım. Belgemi oğlumdan almak nasipmiş. Çok duygulandım. Çok mutlu oldum" dedi.
Mustafa Koçak ise, "Annemin tam okuma yazması yoktu. Israrımla kursa yazıldı. Başarılı oldu. Okur- yazar belgesi almaya hak kazandı. Törende belgesini bana verdirdiler. Çok heyecanlandım. Çok da mutlu oldum. O anı hayatta unutamam. Emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

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