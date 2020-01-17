banner314

banner325

Son Dakika

Okuluna dönen Burak, karnesiyle Milli Eğitim Müdürü'ne koştu

EĞİTİM 17.01.2020, 16:37
3
Okuluna dönen Burak, karnesiyle Milli Eğitim Müdürü'ne koştu
AĞRI’da, maddi imkansızlık nedeniyle dönem başında okulu bırakıp ayakkabı boyacılığı yapmaya başlayan 8'inci sınıf öğrencisi Burak Elsin, 'Benim Öğrencim' projesi kapsamında okuluna geri döndürülmesinin ardından bugün karnesini aldı. Onur belgesi de alan Elsin, kendisiyle bizzat ilgilenen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’i ziyaret etti.
Ağrı merkez İpek Yolu Ortaokulu’nda okuyan Burak Elsin, dönem başında ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle okulunu bırakarak ayakkabı boyacılığı yapmaya başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, kent genelinde çeşitli sebeplerle okulu bırakan öğrencilerin tespit edilip, tekrardan okula kazandırılması amacıyla başlatılan ‘Benim Öğrencim’ projesi kapsamında oluşturulan ekiplerin çalışmaları sonucunda Burak’ın durumunu öğrenen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, kendisi ile bizzat ilgilenerek, yeniden okula dönmesini sağladı. Burak’ın ailesinin maddi sıkıntılarının çözümü konusunda Ağrı Valisi Süleyman Elban’ın da desteği ile Burak Elsin'in eğitimine devam etmesi sağlandı.
Girişimler sonucu çok sevdiği okuluna devam eden Burak, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının 1'inci döneminin sona ermesi ile karnesini alır almaz kendisine sahip çıkan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’e koştu. Karnesini ve aldığı onur belgesini gösteren Burak’ı tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, çeşitli hediyeler verdi.
İl genelinde okula devam edemeyen öğrencilerin okula tekrardan kazandırılması için başlatılan ‘Benim Öğrencim’ projesi hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, "Başlattığımız ‘Benim Öğrencim’ projemiz devam ediyor. Bu proje ile il genelinde çeşitli sebeplerden dolayı okula devam edemeyen öğrencilerimizi tekrar okula kazandırıyoruz. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ılk döneminde 82 kız, 70 erkek öğrenci okula kazandırılıdı. Burak da bu öğrencilerimizden biri. Bugün karnesini alır almaz bizlere gelmesi mutlu etti. Biz bu öğrencilerimizin tamamının durumunu oluşturduğumuz ekiplerimizle takip ediyoruz. İhtiyaçlarını Sayın Valimizin desteği ile karşılıyoruz. Bundan sonraki eğitim hayatlarını da takip edip, kendilerine gerekli bütün desteği sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Karnesini alır almaz Milli Eğitim Müdürü Tekin’in yanına koşan Burak, okulu zorunlu olarak bıraktığında çok pişman olduğunu ancak İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'in başlattığı proje ile yeniden okullu olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Elsin, "Sekizinci sınıfa gidiyorum. Sene başında ailemin durumu kötü olduğu için okulu bırakmak zorunda kaldım. Ama Milli Eğitim Müdürümüz bunu öğrendi. Adliyedeki Hakim ve Savcı ağabeylerimin de desteği oldu. Okuluma yeniden başladım. Bundan sonra hiç okulu bırakmayacağım. Müdürüme söz verdim. Büyüyünce savcı olacağım. Allah onlardan razı olsun" dedi.

FOTOĞRAF

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 17 Ocak 2020
İmsak 06:49
Güneş 08:19
Öğle 13:19
İkindi 15:47
Akşam 18:10
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 21 61
2. Man City 22 47
3. Leicester City 22 45
4. Chelsea 22 39
5. M. United 22 34
6. Sheffield United 22 32
7. Wolverhampton 22 31
8. Tottenham 22 30
9. Crystal Palace 22 29
10. Arsenal 22 28
11. Everton 22 28
12. Southampton 22 28
13. Newcastle 22 26
14. Brighton 22 24
15. Burnley 22 24
16. West Ham 21 22
17. Watford 22 22
18. Aston Villa 22 21
19. Bournemouth 22 20
20. Norwich City 22 14
Takımlar O P
1. Barcelona 19 40
2. Real Madrid 19 40
3. Atletico Madrid 19 35
4. Sevilla 19 35
5. Real Sociedad 19 31
6. Valencia 19 31
7. Getafe 19 30
8. Athletic Bilbao 19 29
9. Villarreal 19 28
10. Granada 19 27
11. Levante 19 26
12. Osasuna 19 24
13. Real Betis 19 24
14. Real Valladolid 19 21
15. Deportivo Alaves 19 20
16. Eibar 19 19
17. Celta de Vigo 19 15
18. Mallorca 19 15
19. Leganés 19 14
20. Espanyol 19 11
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3