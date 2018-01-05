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Okulların yeni gözdesi 'Z Kütüphane'ler

İSTANBUL, () -BİLGİSAYARDAN elektronik eğitim ve internetten zekâ oyunlarına kadar birçok materyalin bulunduğu 'Z Kütüphaneler'in sayısı günden güne artmaya devam ediyor. Zenginleştirilmiş kütüphaneler adıyla da bilinen Z Kütüphaneleri'nin...

Okulların yeni gözdesi 'Z Kütüphane'ler

İSTANBUL, () -BİLGİSAYARDAN elektronik eğitim ve internetten zekâ oyunlarına kadar birçok materyalin bulunduğu 'Z Kütüphaneler'in sayısı günden güne artmaya devam ediyor. Zenginleştirilmiş kütüphaneler adıyla da bilinen Z Kütüphaneleri'nin bu yıl 5’incisini açan Başakşehir Belediyesi, çocukların eğitimine destek vermek için geliştirdikleri projeleri artırarak sürdüreceklerini açıkladı.

İlk Z Kütüphanesi'ni 2017 yılında açan Başakşehir Belediyesi, 5’incisini Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu’nda hizmete sundu. Öğrencilerin okuma kültürlerinin geliştirilmesi, bilgisayardan elektronik eğitim materyallerini, internetten zeka oyunlarına kadar birçok materyallerin bulunduğu Z Kütüphane'nin açılışına Başakşehir Kaymakam Kazım Tekin, Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Öge katıldı.

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KÜTÜPHANELER

Başakşehir’deki ilkokullarda beşinci Z Kütüphane'nin açılışına katılan Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçedeki 82 devlet okulunun tamamında kütüphane ve internet mevcut olduğunu belirterek, “Öğrencilerimizin en iyi eğitimi alması ve okuma alışkanlığını kazanmaları için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konan 'Okullar Hayat Olsun' projesi kapsamında ilkokul, ortaokul ve liselerde kurulan 'Zenginleştirilmiş Kütüphaneler'in sayısı her geçen gün artıyor. Z Kütüphaneler ile istenilen bilgiye kolayca ulaşılabiliyor, güvenli bir ortamda dijital kaynaklara erişilebiliyor, eğlenerek öğreniyorlar. Öğrencilerimizin en iyi eğitimi alması ve okuma alışkanlığını kazanmaları için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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