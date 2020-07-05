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Okullarda alınacak koronavirüs önlemleri; ‘Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ güncellendi

Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu'nun hazırladığı rehberde güncelleme yaparak daha önce açıkladığı 73 sektör ve insanların bir arada olduğu mekanlarla ilgili kurallara, aralarında internet kafeler, okullar, okul pansiyonları, yatılı kuran kursları gibi başlıkların olduğu 9 yeni ekleme yaptı. Okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılacak.

EĞİTİM 05.07.2020, 13:57 05.07.2020, 14:15 Murat Aydın
Okullarda alınacak koronavirüs önlemleri; ‘Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ güncellendi

Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu'nun hazırladığı rehberde güncelleme yaparak daha önce açıkladığı 73 sektör ve insanların bir arada olduğu mekanlarla ilgili kurallara, aralarında internet kafeler, okullar, okul pansiyonları, yatılı kuran kursları gibi başlıkların olduğu 9 yeni ekleme yaptı. Bilimsel Danışma Kurulu Rehberine göre, eğitim kurumlarında sınıf, çalışma salonları, işlikler, yemekhane, kantin gibi toplu kullanım alanlarında kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenecek. Okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılacak.Sağlık Bakanlığı 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi. Güncellenen rehberde, yeni dönemde okullarda alınacak önlemler sıralandı.

Bilimsel Danışma Kurulunun hazırladığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine 9 yeni başlık daha eklendi. Kamu Kurum ve Kuruluşların yemekhaneleri, halka açık alanlar, internet kafeler, yurt dışı kargo uçuşları, okullar ve okul pansiyonları, yatılı Kuran Kursları, tur rehberleri ile lunapark ve tematik parklarla ilgili alınması gereken önlemlerin eklendiği rehber güncellendi.

BU KURALLAR OKULLARDA UYGULANABİLECEK Mİ?

Türkiye'de milyonları ilgilendiren başlıklardan birini oluşturan eğitim kurumlarıyla ilgili düzenlemelerin nasıl uygulanacağı merak konusu oldu. Birçok il ve ilçede derslik yetersizliği yüzünden sıralarda 3-4 öğrenci otururken, Bilimsel Danışma Kurulu, “sınıf, çalışma salonları, işlikler, yemekhane, kantin gibi toplu kullanım alanlarında kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmeli, okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılması” kuralı getirdi. Kurulun rehberine göre dersler en az kişiyle yapılacak, öğretmen ile öğrenciler arasında en az 1 metre mesafe olacak. Damlacık oluşturması nedeniyle yüksek sesle konuşulmayacak.

YENİ DÖNEMDE OKULLARDA HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK?

Bakanlık güncellenen rehberde okullarda kütüphaneden eğitim alanlarına, spor salonlarından kantinlere kadar her alanda alınacak önlemler sıralandı.

KULLANILMIŞ MASKELER İÇİN KAPAKLI ÇÖP KUTULARI

İşte yeni dönemde okullarda alınacak önlemlerin bazıları:

Güncellenen rehbere göre bir okul yöneticisi COVID-19'dan sorumlu olarak görevlendirilecek. Okullarda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulmasının yanı sıra kullanılmış maskeler için de kapaklı çöp kutuları temin edilecek.

VELİLER TAAHHÜTNAME İMZALAYACAK

Okulların açılmasıyla birlikte velilere iki nüsha “Bilgilendirme formu ve Taahhütname” imzalatılacak, bir nüshası okulda, bir nüshası velide bulunacak. Taahhütnamede COVID-19 bulguları sıralanarak velilerin çocuklarında bu bulgulara rastlaması halinde, çocuğunu okula göndermemesi, okul yönetimini bilgilendirmesi isteniyor.

İŞ TE O TAAHHÜTNAME

BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME

Çocuğumun ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması durumu ile aile içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikayesi ile hastane yatışı yapılan kişi varlığında ya da COVID-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda çocuğumu kuruma getirmemem ve bu durumu okula bildirmem gerektiği konusunda bilgilendirildim. Yukarıda belirtilen durumlarda çocuğumu okula getirmeyeceğimi ve getirmeme sebebimi okul yönetimine bildirmeyi kabul ve taahhüt ederim. …/… / 20…

OTURMA DÜZENİ DEĞİŞMEYECEK

Sınıflarda oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmayacak, çapraz oturulacak.  Temaslı takibi için sınıflarda aynı öğrencinin aynı yerde oturmaları sağlanacak. Dersler mümkün olan en az kişi sayısı ile yapılacak, birkaç sınıfın bir araya gelmesi ile ortak yapılan derslerde oturma düzeni sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde olacak. Kitap, kalem vb. eğitim malzemeleri kişiye özel olacak, öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılmayacak. Öğrenciler gün boyu aynı sınıflarda ders görecek, sınıf değişikliği yapılmayacak. Sanat, müzik, beden eğitimi gibi derslerde grupların birbirine karışması önlenecek. Öğrencilerin toplu halde bir arada bulunmalarını önlemek amacıyla ders araları (teneffüsler) sınıflar sıraya konularak düzenlenecek.

SINIFLAR SOSYAL MESAFEYE GÖRE AYARLANACAK

Güncellenen rehberde sınıf, çalışma salonları, işlikler, yemekhane, kantin vb. toplu kullanım alanları bulunması durumunda kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmesi gerektiğine yer verildi.

ÖĞRENCİYİ MÜMKÜNSE HER GÜN AYNI VELİ ALIP BIRAKMALI

Bakanlığın rehberine göre öğrencilerin okula bırakop alınması sırasında personel ve velilerin maske takması gerekiyor. “Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakması sağlanmalıdır. Mümkünse büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanlar öğrencileri bırakıp almamalıdır.” bilgisi verilen rehberde, öğrecinlerin velileri tarafından okul dışında teslim alınım bırakılması gerekiyor. Ayrıca kkullara salgın döneminde mümkünse ziyaretçi kabul edilmemesi gerektiği uyarısı da rehbere eklendi.

SINIFLAR SIK SIK HAVALANDIRILMALI

Korona virüsü kapsamında alınacak önlemlerde okullarda sınıfların ve odaların sık sık havalandırılması gerektiği ve doğal havalandırma yollarının tercih edilmesi gerektiği bilgisi verildi.

ZORUNLU OLMADIKÇA TOPLU ETKİNLİKLER YAPILMAYACAK

Yeni dönemde okullarda zorunlu olmayan toplu etkinlikler yapılmayacak ve yapılması gerekli görülen etkinlikler mümkün olduğunca açık alanda gerçekleştirilecek.

Rehberde öğrencilerin devamsızlıklarına da dikkat edilecek ve takip edilecek.

İLK DERS: COVID-19

Güncellenen rehbere göre ilk ders COVID-19 olacak. Buna göre okulun ilk haftasındaki başlangıç derslerinde öğrencilere COVID-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hakkında bilgi verilecek.

OKULDA HASTALANAN ÖĞRENCİ

Rehberde ayrıca okulda iken semptomu başlayan öğrenciler için yapılması gerekenler şöyle sıralandı:
*Okulda iken semptomu başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailesi ile iletişime geçilmeli ve hasta öğrenci ayrı bir yerde izole edilmelidir. Hasta öğrencilerin yakın temaslısı öğrenci ve personel evlerine gönderilmelidir. İl/ilçe sağlık müdürlüğüne bildirilmelidir.
*Hasta öğrenci veya personel gönderildikten sonra oda/alan/sınıf havalandırılmalı, yüzeyler temizlenip dezenfekte edilmelidir.

ORTAK KULLANIM ALANLARI

Okulların yemekhane, spor salonu, asansör, kütüphane, kantin, servis, yatakhane, mescit gibi ortak kullanım alanlarında ise Bilim Kurulunun daha önce bu sektörler için hazırladığı genelge, tedbir ve kurallar geçerli olacak.

#eğitim #okul #pansiyon #kurankursa
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