Okula hazırlık sürecinde asıl görev ebeveynlerin

İSTANBUL, () -ÇOCUKLARIN uzun bir tatil döneminin ardından okula uyum konusunda sıkıntı çekebileceklerini belirten Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, bu süreçte sorumluluğun ailelere düştüğünü belirtti. Özçelik, "Çocuğa eski düzenini kısa sürede kazanması için baskı yapmak yerine çocuğu ve onun ihtiyaçlarını anlayarak hareket etmek gerekiyor" dedi.

Öğrencileri ve velileri yeni eğitim döneminin heyecanı sarmaya başladı. Tatil süresince esneyen kurallar ve çoğu sorumluluğun bir kenara bırakılması çocuklara keyifli günler yaşattı. Ancak yaşam düzenlerinin bu şekilde değişmiş olması okula uyumla ilgili bazı problemler yaratabiliyor. Bu süreci daha kolay atlatmak için öncelikle çocuğa zaman vermek gerektiğini belirten Altınbaş Üniversitesi Çocuk Gelişim Programı Başkanı Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, gündelik hayatta ani değişiklikler yapmak yerine esneyen kuralları ve değişen şartları yavaşça okula uyumlu hale getirmenin çocuk açısından daha faydalı olacağını söyledi.

BASKI YERİNE EMPATİ KURUN

Okula uyum sürecinde asıl görevin ailelere düştüğünü vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Özçelik, "Özellikle ilk haftalarda çocuğun uyum problemleri daha çok olur. Bu süreçte ailelerin de kendi iş saatlerini ve sosyal hayat şartlarını okul süreciyle uyumlu hale getirmeleri çocuğun yaşadığı problemlerin azalmasında önem taşıyor. Çocukların duyabileceği kaygılar için de aileler çocuklarına destek vermeli. Bu noktada altının çizilmesi gereken en önemli faktör empati. Çocuğa eski düzenini kısa sürede kazanması için baskı yapmak yerine çocuğu ve onun ihtiyaçlarını anlayarak hareket etmek gerekiyor" dedi.

"KARNEN İYİYSE HEDİYE ALACAĞIM" DEMEYİN

Okula dönüş hazırlığı için ailelere öneriler sunan Uzman Klinik Psikolog Özçelik şu noktalara değildi:

"Çocuğa ‘bu dönem tüm karnen 5 olursa sana bisiklet alacağım’ gibi başarı koşullu cümleler kurulmamalı. Bu gibi cümleler çocukta güven duygusunu zedeler. Bunun yerine çocuğa başarılı olsun ya da olmasın her koşulda onun yanında olduğunu göstermek gerekir. Bu gibi süreçlerde çocuklar fazla rahat davranabilir. Aile eğer bu şekilde bir tabloyla karşılaşıyorsa, çocuğun sorumluluktan kaçtığını fark etmeli. Bu noktada yaşı ve gelişimine uygun sorumluluklar vermek çocuğun planlama yapabilme becerisini kazanmasına destek olur. Okula ilk kez başlayan çocukların uyum sürecini kolaylaştırmak için henüz okul başlamadan onlara kendi kararlarını vermeleri konusunda destek olmak ve zaman zaman hata yapabileceklerini, bunun da doğru yapmak kadar doğal olduğunu hatırlatmak önem taşıyor."