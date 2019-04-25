Okula 'Edebiyat Sokağı' kurdular

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde Türk edebiyatına damga vuran edebiyatçıların, sözlerinin ve dörtlüklerinin duvarlara yazıldığı, resimlerinin çizildiği 'Edebiyat Sokağı' açıldı. Etkinlikte ayrıca, edebiyatçılar öğrenciler tarafından canlandırıldı.Çorlu'nu Şeyhsinan Mahallesi'ndeki İmam Hatip Anadolu Lisesi'nin ikinci katında kurulan Edebiyat Sokağı'nda duvarlara Türk edebiyatına damga vuran Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Yahya Kemal Beyatlı, Halide Edip Adıvar gibi yazarların yanı sıra Mevlana'nın da eserlerinden sözler ve dörtlükler, duvarlara yazıldı. Duvarlara, yazarların resimleri yapıldı. Edebiyat Sokağı'nın açılışında, yazarların resimlerinin önünde öğrenciler tarafından canlandırma yapıldı. Bazı öğrenciler İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy olurken, bazıları da Halide Edip Adıvar oldu. Edebiyat sokağı, öğrenciler ve velilerinden yoğun ilgi gördü.​Edebiyat Sokağı olarak isimlendirilen bu alanda öğrencilere tarihi bilgilerin verildiğini söyleyen Okul Müdürü Eyüp Öztürk, bu projeyi hayata geçirdiklerinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Öztürk, toplam 3 aylık bir çalışma sonucu Edebiyat Sokağı'nı hayata geçirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:''Biz, edebiyatı edebiyat kitaplarından çıkartıp, daha yaşanılır ve öğrenilir bir hale getirmek için okulumuzda bir Edebiyat Sokağı oluşturmaya karar verdik. Yaklaşık bir haftalık bir tasarım ve düşünce kısmından sonra, edebiyat zümresi ve görsel sanatlar öğretmenimizle birlikte 3 aylık çalışmanın ürünü olan bu sokağı gerçekleştirmiş olduk. Yalnız bu sokağı gerçekleştirdikten sonra, öğrencilerimiz için bu olayı daha keyifli hale getirebilmek için açılışımızda öğrencilerimiz yazarlarımızı canlandırdılar. Böylece edebiyata olan merakları son derece artmış olduğunu gözlemledik. Böylece kitap okuma oranının da okulumuzda yükseldiğini gördük.''

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