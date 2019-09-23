Okul yönetiminin sahiplendiği köpekler çocukların sevgilisi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () –DÜZCE’de, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu yöneticileri, sokakta bulunan köpekleri sahiplenerek, okul bahçesinde özel bölme yaptı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü de kulübe bağışında bulunarak köpeklerin daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağladı.



Düzce’de Mehmet Akif Ersoy İlkokulu yöneticileri, mahallelerinde bulunan köpekleri hayvanseverlerin desteği ile sahiplenmeye başladı. Okulda özel bir bölüm yapılan sokak köpeklerine ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce kulübe desteği verilerek aşıları ve sağlık kontrolleri de yaptırıldı. Okulda özel bölmede bakım altına alınan 3 köpek zaman zaman öğrenciler tarafından ziyaret ediliyor. Köpeklere ise öğrencilerin belirlediği isimler konuluyor. Çocuklar ‘Tüylü’ ismini verdiği köpeği teneffüslerde seviyor.



Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Okul Müdürü Hasan Yeşilyurt öğrencilere, “Biz bu misafire ev sahipliği yapacağız. Çünkü sokaklarda yaşıyor. Bu misafiri sizinle buluşturmak istiyoruz. Ev sahipliği yaparken duyarlı olacağınızı biliyoruz. Çok tatlı, çok güzel ve mini minnacık bir hayvanımız olacak. Bir köpeğimiz olacak.” dedi.



Hayvansever Didem Aksoy, mahallede bulunan sokak köpeklerini belirleyerek okulların sahiplenmesi için çalışma yaptıklarını belirterek, “Mahallemizde bulunan köpeklerle ilgileniyorum. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanımızın çağrısı ile çevremizde bulunan okulların müdürlerinden rica ettim. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Mahallemizde bulunan sokak köpeklerini sahiplendiler. Bunun Düzce’de tüm okullarda yayılmasını temenni ediyorum” diye konuştu.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nde görevli Orman Mühendisi Esin İpek ise okullara her türlü destek verdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:



“Okul müdürlerimiz sokaklardaki hayvanları sahiplenerek onlara yurt ve yuva vermeye gönüllüler. Bu talepleri üzerine biz de kulübe desteği vererek onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Hayvanların önce aşılarını, bakımlarını yaptırdık. Çocuklar rahatlıkla sevebilsinler, veliler korkmadan çocuklarını gönderebilsinler, çocuklarımıza herhangi bir zarar gelecek endişesi taşımasınlar. Umarım bu sahiplenmeler devam eder. Biz de sonuna kadar yanlarındayız.”