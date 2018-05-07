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Okul rehberleri Maltepe Üniversitesi'nde buluşuyor

MALTEPE Üniversitesi gelenekselleştirdiği Rehberlik Sempozyumu'nun 14'üncüsünü bu yıl 8-9 Mayıs günlerinde Marmara Eğitim Köyü'ndeki Marma Otel İstanbul’da gerçekleştirecek. Ana başlığı “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkta...

Okul rehberleri Maltepe Üniversitesi'nde buluşuyor
MALTEPE Üniversitesi gelenekselleştirdiği Rehberlik Sempozyumu'nun 14'üncüsünü bu yıl 8-9 Mayıs günlerinde Marmara Eğitim Köyü'ndeki Marma Otel İstanbul’da gerçekleştirecek.

Ana başlığı “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkta Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar” olan sempozyum,  alan çalışanlarının yeterliklerini artırmayı hedeflemenin yanı sıra, psikolojik danışma ve rehberlik mesleğine hazırlanan öğrencilere de alanda çalışan uzmanlarla tanışma fırsatı sağlıyor. Sempozyumun birinci gününde “Toplumsal Cinsiyet”, “İhmal ve İstismarla Baş Etme”, “Bağımlılıkla Mücadele”, “Öfke Kontrolü” konularının tartışılacağı paneller; ikinci gününde de, “Değişen Ana Babalık”, “Çatışma Çözme ve Arabuluculuk”, “Aile Evreleri” gibi çok önemli konuları mercek altına alan çalıştaylar düzenlenecek. Sempozyum, Maltepe İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Marmara Eğitim Vakfı, Maltepe Rehberlik ve Araştırma Merkeziyle yapılan işbirliğiyle gerçekleştirilecek.

(FOTOĞRAFLI)

 

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