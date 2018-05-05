'Okul Öncesi ve İlkokul Eğitimi'nde Farklı Yaklaşımlar' Bursa'da tartışıldı    

BURSA,() – BURSA’DA Uğur Okulları ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile öğretmenlere yönelik 'Okul Öncesi ve İlkokul Eğitimi'nde Farklı Yaklaşımlar Konferansı' düzenlendi.

Uğur Okulları Bursa Özlüce Kampüsü’nde gerçekleştirilen konferansta Uğur Okulları akademik kadrosu ve Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenleri, devlet okulları ile özel okullarda görev yapan okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerine, bu kademelerdeki farklı yaklaşımları ve okul öncesi eğitimin önemini anlattı. Konferansın ardından katılımcılara sertifika verildi. Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu okul öncesi ve ilkokul kademelerin bütün öğretmenlerin daha güncel yaklaşımları öğrencilerine aktarabilmeleri ve öğrencilerine daha iyi bir gelecek hazırlamaları için deneyimlerini paylaştıklarını dile getirdi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise konferansın amacının 21’inci yüzyılın getirdiği değişimler ve farklı eğitim metotlarının okul öncesi eğitimin ışığında incelemek olduğunu belirtti.

“OKUL ÖNCESİNE YAPILAN YATIRIM KATLANARAK DÖNÜYOR”

Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, okul öncesi ve ilkokul eğitimlerinde tüm öğretmenlerin, eğitimlerini daha iyi verebilmeleri, öğrencilerine daha iyi bir gelecek hazırlamaları için bu konferansı düzenlediklerini ve Uğur Okulları'nın bu alandaki deneyimlerini aktardığına değindi. 5 değerli ismin konferansta yer aldığını kaydeden Nevzat Kulaberoğlu, “Öğretmenlerimize farklı perspektiften eğitim verecekler. Bunu şunun için önemsiyoruz; okul öncesine yapılan yatırım, geleceğe yapılan en önemli yatırımlardan bir tanesidir. Bunu sayısal olarak da ekonomik göstergeler olarak da paylaşabiliriz. Okul öncesine yapılan bir birim yatırım, ekonomiye 8 birim yatırım olarak dönmektedir. Eğitime yapılan başka bir yatırımın bu şekilde dönüşü söz konusu değildir. Biz de bu nedenle Uğur Okulları olarak okul öncesini önemsediğimiz için öğretmenlerimize destek amacıyla burada bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİZ AÇISINDAN DÖNÜŞÜM KAÇINILMAZ”

Endüstri 4.0 ile birlikte dünyada dönüşüm sürecinin çoktan başladığına BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise, “Tüm ülkeler eğitimlerinde dönüşüm süreçlerini başlattı. Bu sürecin ilk aşamalarında akademisyen ve öğretmenler, toplumun tüm kesimiyle pilot uygulamalar yapıp bunu deneyimleyerek tekrardan düzenleme aşamasına geçti. Zaten bir dönüşüm var dünyada, ülkemiz açısından da bu dönüşüm kaçınılmaz, bu sadece müfredat değişikliği ile olacak bir şey değil. Çünkü müfredat sistemin bir parçasıdır ama öğretmenleri, altyapıyı, öğrenciye kazandırmanız gereken yeni yetkinleri de bu sürecin içerisine dahil etmeniz gerekiyor. Dahil etmezseniz ülkenizin insan kaynağı kapasitesini güçlendirme şansınız bulunmuyor. O yüzden Türkiye açısından eğitimdeki bu değişim, dönüşüm sürecinde nereden başlamalıyız ne yapmalıyız sorusunun cevabını verirken, biz burada bugün okul öncesini ele aldık. Yatırımı tüm eğitim kademelerinde yapmak önemli ama okul öncesinde yapmak daha da önemli” diye konuştu.

Konferans programında BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Seda Saraç okul öncesi eğitiminde Montessori, Waldorf, Reggio Emilia gibi farklı yaklaşımları ele alırken, BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretim Üyesi Dr. Elçin Gölbaşı, erken çocuklukta beyin gelişimi konusuna değindi. Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve AR-GE’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin resimlerle çocuk psikolojisini öğretmenlere anlattı. Kapanış sunumunu ise Uğur Okulları Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek, Türkiye’de ilk defa okul öncesi ve ilkokul kademelerinde Uğur Okulları'nda hayata geçirilen erken STEM eğitim yaklaşımının anlatımı ile gerçekleştirdi.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)