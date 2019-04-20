Okul koridorunu uzay boşluğuna çevirdiler 

GÜMÜŞHANE’de Işılsema İlkokulu koridorları öğrenciler için eğitim alanına dönüştürüldü. Koridorlara, uzay boşluğundaki gezegenleri çizen öğretmenler, öğrencilerin derslerde öğrendiklerini pekiştirmelerini sağlıyor.Çamlıca Mahallesi'nde yer alan Işılsema İlkokulu binası içindeki bazı koridorlar, okul yönetimi ve öğretmenlerce eğitim alanına çevrildi. Öğretmenler, derslerde anlatılan konuların öğrencilerin daha çok akıllarında kalıcı hale gelmesi için okul koridorunu, uzay boşluğundaki Güneş, Ay, Mars, Merkür, Venüs, Jüpiter ve diğer gezegenlerden oluşan resimlerle donattı. Koridoru önce siyah renge boyayan öğretmenler, profesyonel ressamlardan da yardım alarak, derslerde işledikleri konular ve gezegenleri koridor duvarlarına çizdi. Öğrencilerin, ufkunu genişletmek, ilgilerini artırmak ve öğrenmeye açık hale getirmeyi amaçlayan öğretmenler, Hezârfen Ahmed Çelebi'nin atladığı Galata Kulesi'nden uçarak Üsküdar’a kadar gitmesi de resmedildi. Uygulamayla öğrencilerin, derslerde öğrendiklerinin pekiştirilmesi sağlanıyor.'UFUK AÇAN BİR ÇALIŞMA OLDU'Uygulamayla öğrenciler üzerinde olumlu bir etki oluştuğunu anlatan sınıf öğretmeni Mehmet Çelik, “Öğrenciler somut bir işlem döneminde oldukları için algılanmada ve anlama da bazı problemler yaşıyorlar. Şu an da yapmış olduğumuz çalışmalar da öğrencilerimizin dünyayla uzayla alakalı daha ufuklarını açan bir çalışma oldu. Onlara bunu daha iyi gösterebilecek görsel bir çalışma oldu. Biz dördüncü sınıf öğrencilerine bu konuları anlatırken çocuklar hiç görmedikleri bir şeyi anlamakta zorluk çekiyorlardı. Bu salon sayesinde uzayda bir boşluğun olduğunu, gezegenlerin olduğunu görüyorlar. Bunları birbiriyle ilişkilendirebiliyorlar. Bu şekilde derslerimiz daha anlaşılır bir hale geliyor” dedi.'BİLGİLER KALICI OLUYOR'Derslerde anlattıkları bilgilerin, öğrencilerin görselleri görmesiyle birlikte akıllarında kalıcı hale geldiğine de dikkat çeken Çelik, “Öğrencilerimiz burada ki şekilleri merak ediyor, gelip bizlere soruyorlar. Araştırıyorlar. Burada daha ilgi çekici hale geldi. Görsel olarak, sınıfa giriş ve çıkışlarda her zaman bu görselleri görmeleri akıllarında daha kalıcı hale geliyor” diye konuştu.İlkokul 2'inci sınıf öğrencisi Ecem Yazgan, ise, koridorlardaki görselle, uzaydaki cisimleri öğrendiklerini belirterek, “Öğretmelerimiz bize gezegenleri derste anlatıyor. Bu cisimlerin isimlerini öğreniyorum" ifadesinde bulundu.

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