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‘Okul çatısı sokak kapısı’ projesi ile çocuklar sokak oyunları oynadı

AMASYA Özel İdaresi Anaokulu 5 yaş grubu çocukları, ‘Okul çatısı Sokak kapısı’ proje ile sokak oyunları oynadı. ​2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı boyunca Amasya Özel İdaresi Anaokulu Müdürü Nurdan Kayalar’ın katkılarıyla 5 yaş...

‘Okul çatısı sokak kapısı’ projesi ile çocuklar sokak oyunları oynadı
AMASYA Özel İdaresi Anaokulu 5 yaş grubu çocukları, ‘Okul çatısı Sokak kapısı’ proje ile sokak oyunları oynadı.
​2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı boyunca Amasya Özel İdaresi Anaokulu Müdürü Nurdan Kayalar’ın katkılarıyla 5 yaş grubu öğretmenleri Pervin Türkyılmaz, Gülpembe Yerlikaya ve Ümmügülsüm Büber’in yürüttüğü ‘Okul çatısı Sokak kapısı’ projesi; okul bahçesinde düzenlenen çocuk şenliği ile hayata geçirildi. Şenlikte çocuklar, sokak oyunları olan körebe, bezirganbaşı, köşe kapmaca, yağ satarım, bal satarım, mendil kapmaca, birdirbir, kuyruk kapmaca, istop, yakartop gibi oyunlar oynadı.
Amasya Özel İdare Anaokulu öğretmeni ve proje koordinatörü Gülpembe Yerlikaya, “Sınıflardaki öğrencilerimizin yaşlarına göre psikomotor becerilerinin istenilen düzeye gelmesi, görülen bazı davranış bozukluklarının giderilmesi ve çocukların enerjilerini doğru yöne yönlendirebilmek için ‘Okul çatısı Sokak kapısı’ projesini hayata geçirdik. Emeği geçen başta okul müdürümüz Nurdan Kayalar olmak üzere öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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