Oğuzkaan Koleji öğrencilerinden Edirne'den Kars'a 10 ayrı köy ilkokuluna yardım

Oğuzkaan Koleji Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında, "Edirne'den Kars'a İyilik Köprüsü kampanyası düzenlendi. Edirne, Diyarbakır, Van, Bursa, ve Ardahan'da bulunan , 10 ayrı okula gönderilen 98 koli malzeme öğrenci , okul aile birliği ve hayırseverlerin katkısıyla toplandı.

Öğrenciler için giyim eşyaları, spor eşyaları, kırtasiye malzemeleri , kütüphaneler için kitaplar, bilgisayar, temizlik malzemeleri , oyuncaklar ve laboratuar malzemelerinden oluşan koliler köy okullarına kargoyla gönderildi.

1700 KM'LİK GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURDULAR

Okullara ulaştırılan gönül köprüsü hediyelerini öğrenciler de sevinçle karşıladı.

Minik öğrencilerin öğretmeni Emir Eren “Çok mutlu olduk. Bizim için, çocuklarımız için bir sürü hediye getirdiler. Çocukların öğretmeniyim, çocuklarımız için oyuncaklar, okul öncesi malzemeleri, ayakkabılar, elbiseler ve çocukların mutlu olabileceği her şeyi getirdiler. Çok teşekkür ederiz. Burada imkanlar kısıtlı, zor şartlar altında öğrenciler eğitim alıyor. Onun için bu çocukların her türlü ihtiyacı var. Çocuklar çok mutlu oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

ÖĞRENCİLERE DESTEK OLMAK BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, "Toplumsal birlik ve beraberlik açısından da bu tür çalışmalara çok önem veriyoruz. Sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki çalışmalarımız hız kesmeden önümüzdeki günlerde de devam edecektir. Edirne'den Kars'a 1700 km'lik gönül köprüsünün oluşmasında emeği geçen öğretmen, öğrenci ve velilerimizi yürekten kutluyorum. Öğrencilerimizin içinde yaşadıkları toplumu daha iyi tanımaları, karşılaştıkları sorunlara çözüm üretebilmelerini çevreye duyarla olabilmeyi öğretmek ve sosyal yaşamla ilgili farkındalıklarını artırmak amacıyla bu tür projelerde çalışmalarını sağlıyoruz" dedi.