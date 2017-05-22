Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Amanoslarda çatışma 1 uzman çavuş şehit oldu
Amanos dağından acı haber: 1...
DHA ANKARA - 'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda yargı günü (2)
Genelkurmay Karargah davası başladı
İçişleri Bakanlığı: Son 5 ayda 642 terörist etkisiz hale getirildi
Son 5 ayda 642 terörist...
'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda şehit annesi baygınlık geçirdi
Şehit annesi mahkemede baygınlık geçirdi

Oğuzkaan Koleji 25. Kuruluş Yılını Coşkuyla Kutladı...

Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından Oğuzkaan Koleji, kuruluşunun 25.yılını Beşiktaş Maçka Küçükçiftlikpark'ta düzenlenen görkemli bir geceyle kutladı.

Oğuzkaan Koleji 25. Kuruluş Yılını Coşkuyla Kutladı...
İlgili Galeriye Git

Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından Oğuzkaan Koleji, kuruluşunun 25.yılını Beşiktaş Maçka Küçükçiftlikpark'ta düzenlenen görkemli bir geceyle kutladı.

Öğrenciler MANGA ile Coştu

Çeyrek asrı geride bırakan Oğuzkaan Koleji’nin gerçekleştirdiği geceye eğitim, iş ve sanat dünyasından önemli konuklar katıldı. Ünlü grup Manga'nın konser verdiği kutlamada okulun öğrencileri de dans ve müzik performanslarıyla geceye renk kattı.

25.yılını Öğretmen, Öğrenci ve Velileriyle Birlikte Kutladı

Oğuzkaan Koleji Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, " Emek, disiplin ve çalışmanın ödülünü 25 yıldır yaşıyoruz. 25. Yılımızı kutladığımız bu yıl da hem akademik hem sosyal alanlarda nice başarılar elde ettik. Ve inanıyoruz ki yeni başarılarla kendi aşan daha güçlü, daha donanımlı yenilikçi bir okul olarak eğitime hizmet vermeye devam edeceğiz”

Öğrencilerini Cumhuriyet ilke ve devrimlerine yürekten bağlı; özgür ve bilimsel düşünme gücüne inanmış , sanata ve kültüre önem veren; iyi bir yurttaş iyi bir insan yetiştirme misyonuyla yola çıkan ve 25 yılda binlerce mezun veren Oğuzkaan Koleji , Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Anadolu Liseleri ile birlikte bugün 3 bini aşkın öğrenciye dünya standartlarında eğitim vermeye devam ediyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Anahtar Kelimeler:
Oğuzkaan Koleji
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246