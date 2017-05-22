Oğuzkaan Koleji 25. Kuruluş Yılını Coşkuyla Kutladı...

Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından Oğuzkaan Koleji, kuruluşunun 25.yılını Beşiktaş Maçka Küçükçiftlikpark'ta düzenlenen görkemli bir geceyle kutladı.

Öğrenciler MANGA ile Coştu

Çeyrek asrı geride bırakan Oğuzkaan Koleji’nin gerçekleştirdiği geceye eğitim, iş ve sanat dünyasından önemli konuklar katıldı. Ünlü grup Manga'nın konser verdiği kutlamada okulun öğrencileri de dans ve müzik performanslarıyla geceye renk kattı.

25.yılını Öğretmen, Öğrenci ve Velileriyle Birlikte Kutladı

Oğuzkaan Koleji Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, " Emek, disiplin ve çalışmanın ödülünü 25 yıldır yaşıyoruz. 25. Yılımızı kutladığımız bu yıl da hem akademik hem sosyal alanlarda nice başarılar elde ettik. Ve inanıyoruz ki yeni başarılarla kendi aşan daha güçlü, daha donanımlı yenilikçi bir okul olarak eğitime hizmet vermeye devam edeceğiz”

Öğrencilerini Cumhuriyet ilke ve devrimlerine yürekten bağlı; özgür ve bilimsel düşünme gücüne inanmış , sanata ve kültüre önem veren; iyi bir yurttaş iyi bir insan yetiştirme misyonuyla yola çıkan ve 25 yılda binlerce mezun veren Oğuzkaan Koleji , Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Anadolu Liseleri ile birlikte bugün 3 bini aşkın öğrenciye dünya standartlarında eğitim vermeye devam ediyor.