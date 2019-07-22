Öğretmenler, matematiği sevdirecek materyaller yaptı

Mehmet AYDIN / MUŞ, () - MUŞ Alparslan Üniversitesi'nde 'Minikler Matematikle Oynuyor Projesi' kapsamında eğitim gören 54 öğretmen ve öğretmen adayı matematiği sevdirmek için materyal yaptı. Okul Öncesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Abdulhamit Karademir, projeyle Muş'ta gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarına matematiği sevdirmeyi amaçladıklarını anlattı.

Muş Alparslan Üniversitesi Okul Öncesi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Abdulhamit Karademir tarafından hazırlanan 'Minikler Matematikle Oynuyor Projesi', Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından destek aldı. Projesini uygulamaya başlayan Karademir, Türkiye'nin çeşitli bölgesindeki 25 ilde görev yapan öğretmen ile 15 üniversiteden katılan öğretmen adaylarına yönelik eğitim düzenledi. Yaklaşık bir hafta eğitim gören öğretmen ve öğretmen adayları okullarda kullanılan malzemelerle miniklere matematiği sevdirmek için çeşitli materyallar yaptı. Matematik öğretmede kullanılacak malzemeler Muş'ta özellikle anaokullarına dağıtılacak.

'SAYILARI GÖRMEK İSTEMİYORDUM'

Matematik derslerinde kullanılacak materyallerin yapılması için hazırlardıkları projenin TÜBİTAK tarafından desteklendiğini belirten Karademir, bir hafta süreyle 54 öğretmen ve öğretmen adayına eğitim verdiklerini bildirdi. Yapılan materyallerin okullara dağıtılacağını ifade eden Karademir, Muş'ta gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarına matematiği sevdirmeyi amaçladıklarını anlattı.

İzmir'den projeye katılan öğretmen Fatma Ağaoğlu da, öğrendiklerini öğrencileriyle paylaşacağını belirtirtirken, Düzce'den katılan okul öncesi öğretmeni Hilal Çetin ise, "Buraya öğrencilerime ne katabilirim fikri ile geldim. Matematiği biliyorlar ama bu yöntem çok eğlenceli" dedi. Kıbrıs'tan projeye katılan üniversite öğrencisi Rojda Kaya, matematikten çok korktuğunu anlatarak, "Sayıları görmek istemiyordum. Burada gördüm ki matematik bir eğlence. Çok iyi materyaller yaptık, öğrendiklerimi önce üniversitedeki arkadaşlarıma, daha sonra da görev aldığım zaman öğrencilerime yansıtacağım" diye konuştu. Mersinli Esin Obsekin ise şunları söyledi: "Matematiğe çok önem veriyorum. Bu dersi çocuklarımız nasıl algılar ve severse o şekilde entegre olabilir. Çocuklara matematik sevgisini aşılarsak ilerleyen süreçte de bu alanda büyük başarılar elde edebiliriz. İlimizde, ülkemiz için matematikten yola çıkarak mühendislik başta olmak üzere diğer alanlarda da katkıda bulunacak öğrenciler insanlar yetiştirmek istiyoruz."

FOTOĞRAFLI

