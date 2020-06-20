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Öğretmenler LGS sınavına helikopter ile gönderildi
Bitlis Hizan Kolludere Köyü’nde LGS’ye katılan 28 öğrenci için görevlendirilen öğretmenler ve güvenlik için Jandarmalar görev yerine helikopter ile gönderildi.
EĞİTİM 20.06.2020, 16:09 20.06.2020, 16:18 Murat Aydın
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Bitlis Hizan Kolludere Köyü’nde LGS’ye katılan 28 öğrenci için görevlendirilen öğretmenler ve güvenlik için Jandarmalar görev yerine helikopter ile gönderildi.
Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptı bilgilendirmeyi.
Şoylu'nun mesajı şöyle: "Bitlis Hizan Kolludere Köyü’nde LGS’ye katılan 28 evladımız için, sınava zamanında yetişebilsinler diye görevli öğretmen ve sınav evraklarını sabah erken saatte @Jandarma’mız helikopterle götürdü ve geri getirdi.
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