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Öğretmenler için AKS sınav başvuru tarihleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli/Kadrolu öğretmenler için yapılan Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sınav ücreti yatırma ve sınav il tercihi yapma işlemlerinde tarihler belli oldu. MEB kapsamında düzenlenecek sınavın takvimi haberimizde. Peki Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) ne zaman yapılacak?

EĞİTİM 03.06.2020, 12:44 Murat Aydın
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Öğretmenler için AKS sınav başvuru tarihleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı  Sözleşmeli/Kadrolu öğretmenler için yapılan Adaylık Kaldırma Sınavı(AKS) için birçok ayrıntı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) aday öğretmenlere yönelik düzenlenen Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sınav ücreti yatırma işlemleri 11 Haziran 2020 tarihinde başlayacak. İşte sınav sürecine dair detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı  Sözleşmeli/Kadrolu öğretmenler için yapılan Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sınav ücreti yatırma ve sınav il tercihi yapma işlemlerinde tarihler belli oldu. MEB kapsamında düzenlenecek sınavın takvimi haberimizde. Peki Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) ne zaman yapılacak?

AKS SINAV ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Adaylık Kaldırma Sınavına (AKS) giriş şartlarını taşıyan aday öğretmenler, sınav ücretlerini yatırmaları hâlinde herhangi bir başvuru alınmaksızın giriş belgeleri düzenlenerek sınava alınacaklardır. Sınav ücretleri yatırma işlemi 11-23 Haziran 2020 tarihleri arasında, sınav il tercihi ise 11-30 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılabilecek.

Sınav (AKS) 26 Temmuz 2020 Pazar Günü Saat: 14.00’te 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapılacaktır.

Sınava girmeye hak kazandığı hâlde kabul edilebilir belge ile ispatı mümkün mazeretleri (askerlik ve doğum vb. sebepler ile görevde olmayan) nedeniyle sınava katılamayanlar, göreve başlamalarından sonra yapılacak olan ilk sınava alınır.

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Sözleşmeli/Kadrolu Sınava girecek aday öğretmenlerin;
a. Performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmaları,
b. Sınav tarihinde bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmaları,
c. Sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmış olmaları, gerekmektedir.

SINAV ÜCRETİ

– Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak KDV dâhil 120 (yüzyirmi)TL' yi; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasından herhangi birine, ATM aracılığı veya bu bankaların internet bankacılığı ile “MEB ADAY ÖĞRETMENLERİ (SÖZLEŞMELİ/KADROLU) AKS” adı altında 11-23
Haziran 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır.

Ayrıca, tüm banka kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden de ödeme yapılabilecektir. (Not: Ödeme ekranındaki yönlendirmeler çok dikkatli okunarak takip edilmelidir.) Aday, sınav ücretini kendisine ait T.C. kimlik numarası ile yatırmak ve geçerli bir telefon numarası beyan etmek zorundadır. Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.

– Sınav ücretini süresi içerisinde yatırmayan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) sınava alınmayacaklardır.
– Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan, başarılı olamayan ya da herhangi bir nedenle sınavdan çıkarılan adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.
– Sınav için yanlış yatırılan ücret, sınavın tamamlanmasından sonra Döner Sermaye İşletmesi tarafından adaylardan herhangi bir başvuru talep edilmeksizin yalnızca T.C. Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile iade edilecektir

SINAV SONRASI İŞLEMLER

Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı puanı 60 (altmış) tam puan ve üzerinde olan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) başarılı sayılırlar. Sınav sonuçlarının Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce valiliklere bildirilmesinin ardından başarılı olan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) adaylık sürecini tamamlamış sayılırlar.

Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu), Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereği il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulur. Bu kapsamdaki aday öğretmenlerden; ikinci kez sınavda başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybeder.

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