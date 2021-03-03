Öğretmenler Ankara'ya yürüyor (!)

Eğitimde normalleşmenin adımları atılırken, atama bekleyen 60 bin öğretmen için sosyal meyada açılan #ÖğrtmenlerAnkarayaYürüyor heşeki trend topic oldu.

Atama bekleyen öğretmenler sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin öğretmen ataması yapılmasıyla ilgili yaptığı açıklamanın arınan '20 bin yetmez 60 bin öğretmen ataması gerekir' diye seslerini yükselten öğretmen adayları Ankara'ya yürüyüş kampanyası başlatmak için harekete geçti.

Eğitim Fakültelerinnen öğretmen olmak için eğitim alıp, atama bekleyen öğretmen adaylarının sayılarının 500 bin civarında olduğu biliniyor. Sayıları yarım milyona yaklaşan atanamayan öğretmenler, Bakanlığın dile getirdiği atamalarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha ataması yapacağız. Bu öğretmenlerimizin de katılımıyla yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz" sözleriyle hayal kırıklığına uğradı.



60 bin öğretmen atanması için Ankara'ya



20 bin rakamının ilk etapta en azından 60 bine çıkarılmasını isteyen atama bekleyen öğretmenler twitterden gündem çalışması başlattı. Seslerini hükümete duyurmaya çalışan atanamayan öğretmenler Ankara'ya yürüyüş kampanyası başlatma kararı aldı.