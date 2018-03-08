Öğretmenine yazdığı mektupla okul hayaline kavuştu

ŞANLIURFA'da ailesinin ekonomik durumu nedeniyle okula göndermediği Zeynep Aksoy (16), öğretmenine yazdığı sitem dolu mektubunun ardından Valilik Açık Kapı biriminin desteğiyle Eyyübiye GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okula başladı.Beşaltı Mahallesi'nde oturan Zeynep Aksoy, ailesinin maddi durumu nedeniyle geçen yıl liseye kaydını yaptıramadı. Aksoy, çok sevdiği okula devam edebilmek için ailesinden gizli, öğretmenine mektup yazarak okumak istediğini söyledi. Mektubunda öğretmenlerinin kendisine sahip çıkmadığını yazan Zeynep Aksoy, şu ifadelere yer verdi:"Yasemin Hocaya merhaba. Hocam nasılsınız? Sizi çok seviyorum, sizleri çok özledim. Yeni öğrencileriniz hayırlı, uğurlu olsun. Okula gitmiyorum. Çünkü sizler, yani tüm hocalar sözünüzü tutmadınız? Hep boşuna çalıştım. Hasibe ve Sıdıka'dan daha başarılıydım, ama onlar okuyor beni ise okumuyorum. Ne güzel hayallerim vardı, hepsi yıkıldı. Hepsi sizlerin yüzünden oldu. Keşke hiç umutlanmasaydım. Çok çalıştım hepsi boşunaydı. Hepiniz sözünüzü tutmadınız?"Öğrencisinin mektubunu okuyunca duygulanan öğretmen Yasemin Koca, ilk önce Zeynep Aksoy'un ailesiyle görüşüp, onları ikna etti. Ardından Zeynep'i okula kavuşturmak için, mektupla Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı birimine başvurdu. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Zeynep Aksyon'un eğitimi için gereken her türlü maddi ve manevi desteğin verileceğini söyledi.Eyyübiye GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kaydı yapılan Zeynep Aksoy, yaşadığı Beşaltı Mahallesi'nden taşımalı eğitimle her gün 40 kilometre uzaklıktaki okuluna gelip gidiyor. Oldukça mutlu olan Zeynep Aksoy, öğretmenlerine ve Şanlıurfa Valisi Erin'e teşekkür etti.Geri kaldığı dersleri telafi için Aksoy için ayrı bir program hazırlanacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI