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Öğretmenin verdiği ödevle keşfettiği yeteneği mesleği oldu

MANİSA'da, ortaokul yıllarında hobi olarak başladığı el sanatları mesleği olan 51 yaşındaki Cengiz Yeziz'in, atölyesinde atık tahta parçalarını oyarak yaptığı süs eşyası ve objeler görenleri hayran bırakıyor.

Öğretmenin verdiği ödevle keşfettiği yeteneği mesleği oldu
MANİSA'da, ortaokul yıllarında hobi olarak başladığı el sanatları mesleği olan 51 yaşındaki Cengiz Yeziz'in, atölyesinde atık tahta parçalarını oyarak yaptığı süs eşyası ve objeler görenleri hayran bırakıyor.
El sanatları ustası Cengiz Yeziz, Şehzadeler İlçesi'ndeki Yeni Han'da bulunan 4 metrekarelik dükkanda atık tahtalara hayat veriyor. Ortaokul yıllarında hobi olarak başladığı, askerden geldikten sonra da tesadüfen tanıştığı bir el sanatları ustası sayesinde ahşap oymacılığını öğrenen Cengiz Yeziz, 20 yıldır bu işi yapıyor. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları arasındaki mesleğini yaşatmak için çaba sarfeden Yeziz, geçimini ürettiği ahşap süs eserleri ve maskları satarak sağlıyor. El sanatlarına olan becerisini ortaokul yıllarında öğretmeninin verdiği bir ödeviyle farkettiğini anlatan Yeziz, şöyle dedi:
"Ortaokul dönemlerinde baktığım bir objeyi kavramaya başladım. Ahşaba dokunmak, ondan bir şeyler yapmak çok hoşuma gidiyordu. Ortaokulda iken öğretmenimiz herkese kendine özgü bir şeyler yapmamızı istedi. Ben de kendime bir kütük buldum. Kütüğe insan figürü oymaya başladım. Ben yaptıkça ortaya bir şeyler çıktı. O zamanlar el sanatlarına yatkın olduğumu anladım. Daha sonra bu işi yapmaya karar verdim fakat gidip öğreneceğim bir yer yoktu."

HAYALİNİN PEŞİNDE KOŞTU

Sonraki yılarda inşaatlarda çalıştığını fakat askerden geldikten sonra bir sanatsal ürün icat ederek para kazanmayı düşündüğünü ve bu nedenle resim çizdiğini belirten Yeziz, şöyle devam etti:

"Yaptığım resime çıta lazımdı. Yeni Han'daki Salih ustanın atölyesine çıta almaya gittim. Onun yanına sürekli gele gide bu işi öğrendim. Ahşap oydum, mermer oydum, taş oydum. Meslek böyle başladı. Şimdi bununla geçimini sağlıyorum. Halk Eğitim Merkezi'nde verdiğim kurs ile de ek gelir elde ediyorum. Dünyanın her yerinde el sanatları yaparak geçinenler vardır. İleride bir sergi açmayı da düşünüyorum. Ahşap işçiliği ile uğraşarak bugüne kadar geldim. Bundan sonrada bilgimi, emeğimi, birikimimi aktarabileceğim biri olursa seve seve de öğretebilirim." 

Yeziz, ahşabı oyarak yaptığı, görenleri hayran bırakan süs eşyaları ve objeler 10- 100 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyor.


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