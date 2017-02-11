‘Öğretmene 'Hacı anneler' esprisi yüzünden soruşturma

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde ortaokul resim öğretmeni 51 yaşındaki Musa Çelik'in kantinde çaya davet ettiği kız öğrencilere 'Hacı anneler' dediği gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldı.İnegöl'ün Alanyurt Ortaokulu'nda 2 yıldır Güzel Sanatlar Öğretmeni olarak görev yapan Musa Çelik sömestr tatilinden önce iddiaya göre dersin boş olduğu bir günde, kantinde kız öğrencilerine çay ısmarlayıp sohbet etmek istedi. Türban takan öğrencilerin gelmemesi üzerine Çelik, öğrencileri bu kez yanında kantin çalışanları ve bazı meslektaşları ile öğretciler olduğu halde espri amacıyla ‘Yahu gelin hacıanneler’ diyerek çağrıda bulundu.Bu davetide kabul etmeyen öğrenciler, okul sonrası velilerine giderek öğretmenin kendilerine hakaret ettiğini söyledi. Bunun üzerine okula gelen bazı veliler dövmek istedikleri Musa Çelik'i bulamayınca, bu kez müdür yardımcıları ile tartışıp tartakladı. Davranışlarından dolayı, notlarını yüksek tuttuğu öğrencilerinin ailelerine bu tür şikayette bulunmasına anlam veremediğini söyleyen Musa Çelik, şöyle dedi:"Ben resim sanatçısıyım. Ve yaptığım eserlerle tanınan ve sayılan bir kişiyim. Çok sayıda eserim var. Bunlar resmi dairelerde de sergileniyor. Bazılarını sosyal paylaşım sitemde yayınlıyorum. O gün derslerin boş olması nedeniyle kantinde görevliler ve bazı öğretmen arkadaşlarım ile otururken, davranışlarından dolayı notlarını yüksek tuttuğum kız öğrencilerimi gördüm. Onlara çay ısmarlamak istedim. Gelmek istemediler bu kez kendilerine, 'yahu gelin hacıanneler’ diye seslendim. Ben bunu samimi ve iyi niyet ile söyledim. Yine gelmediler. Israr etmedim."Öğrencilerim evlerine gidip velilerine kendilerini hakaret ettiklerini söylediklerini kaydeden Musa Çelik, gerçeği bilmeyen ailelerin kendisi okulda bulunmadığı sırada, gelip müdür yardımcısı ile tartıştıklarını kaydetti. Okula gelenlerin 'O zaten sosyal paylaşım sitesinde farklı resimler paylaşıyor. Kafasını koparacağız' diyerek müdür yardımcısını tartakladıklarını öne süren Musa Çelik, şöyle devam etti:"Samimi ve espri olarak söylenen bir söz nerelere taşındı. Sonra olay Milli Eğitime iletildi. Müfettişler geldi. Yalnız müfettişler o sırada benim yanımda bulunan kantin görevlisini ve diğer arkadaşlarımı ısrarla dinlemediler. Bana zarar verecekler diye korkuyorum. Psikolojim bozuldu. Can güvenliğim yok. 26 yıllık öğretmenim. Aynı zamanda tanınan bir sanatçıyım. Yaşananları gurur meselesi yaptığım için intiharı dahi düşünüyorum."Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise öğrenci velilerinin okul yöneticileri ve bakanlığın 'Alo 147' hattına şikayette bulunduklarını bunun üzerine görevlendirilen müfettişleri başlattıkları soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

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