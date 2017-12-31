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Öğretmen ve öğrenciler, sıra ve masaları rengarenk boyadı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), ()- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesindeki İleri İlk ve Ortaokulu'nun öğretmen ve öğrencileri, eskiyen sıra ve masaları onarıp rengarenk boyadı. İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan İleri Mahallesi'ndeki...

Öğretmen ve öğrenciler, sıra ve masaları rengarenk boyadı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), ()- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesindeki İleri İlk ve Ortaokulu'nun öğretmen ve öğrencileri, eskiyen sıra ve masaları onarıp rengarenk boyadı.
İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan İleri Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokulunun öğretmenleri, hafta sonu öğrencilerle bir araya geldi. Öğretmenler, öğrencilerle birlikte okulun bahçesine taşıdıkları 100 sıra ve masayı onarıp zımparayla eskiyen boyasını temizledi. Öğretmen ve öğrenciler, temizledikleri sıra ve masaları daha sonra farklı renklere boyadı. Okul Müdürü Umut Çakmak, 'Değerler Eğitimi' kapsamında öğrencilerle birlikte eskiyen ve tamir gerektiren sıra ve masların yeni haliyle öğrencileri daha mutlu ettiğini söyledi. 7’nci sınıf öğrencisi Rabia Akgeyik ise masa ve sıraların daha kullanışlı hale geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Bugün okul müdürümüz ve öğretmenlerimizin katkıları ile eskiyen sıra ve masalarımızı kullanışlı hale getirdik. Renk renk boyanan sıra ve masalarımız hem daha yeni, hem de eğlenceli oldu."

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