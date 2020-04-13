Öğrencinin uzaktan eğitime ilgisi giderek azalıyor
Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, "Evinizi bir an önce okula dönüştürün. Öğrenmeye ilgisi azalan ve aileleri tarafından öğrenmeye motive edilmeyen öğrencileri gelecekte daha sıkıntılı günlerin bekliyor"
"Öğrencinin uzaktan eğitime ilgisi giderek azalıyor; anne ve babalara bu noktada büyük görev düşüyor"
Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, "Evinizi bir an önce okula dönüştürün. Öğrenmeye ilgisi azalan ve aileleri tarafından öğrenmeye motive edilmeyen öğrencileri gelecekte daha sıkıntılı günlerin bekliyor"
Bugün tam bir aydır öğrenciler okuldan uzak. 13 Mart günü öğrenciler bir haftalık ara tatile girdi. 23 Martta uzaktan eğitimin çalışmaları başladı. Virüsün her geçen gün giderek yaygınlaşması nedeniyle okulların kapalı olduğu süre uzatıldı. Bu günden sonra da okulların ne zamana kadar kapalı kalacağını tahmin etmek oldukça zor. Belki mayıs ayıda evde geçecek.
23 Martta başlanan uzaktan eğitime ilgi günler geçtikçe azalmaya başlandı. Öğrenmeye ilgisi azalan ve aileleri tarafından öğrenmeye motive edilmeyen öğrencileri gelecekte daha sıkıntılı günlerin beklediği açık bir gerçek. Eğitime, öğrenmeye verilen ara uzadıkça yeniden öğrenmeye başlamak için çok daha büyük çaba gerekecek.
Öğrencilerin zorunlu olarak evde oldukları bu sürede ruh beden sağlıklarının korunması, onları öğrenmeye, araştırmaya ve okumaya yöneltmekle mümkün olacaktır. Aksi halde doğası gereği hareketli ve meraklı olan çocukları evde tutmak havalar güzelleştikçe daha zor olacaktır. Bu günlerde öğrenme motivasyonunu kaybeden öğrencileri gelecek eğitim-öğretim yılında derse başlatmak çok daha zor olacaktır. Bu konuda anne ve babalara önemli görevler düşüyor. Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, önerilerini maddeler halinde sıraladı;
Çocuğunun eğitimini destekleyecek her ebeveynin yapması gerekenler;
- Evinizin bir odasını okul ortamına dönüştürün. Bu oda öğrencinin uzaktan eğitim derslerini rahatça izleyeceği, televizyon veya bilgisayarın olduğu bir oda olmalı.
- Öğrenci çalışmaları mutlaka bir masada yapmalı, koltukta oturarak, yatarak veya yere uzanarak öğrencinin derse odaklanması dolayısıyla öğrenmesi mümkün değildir.
- Öğrenci çalıştığı sürece odasına girilip çıkılmamalı, diğer odalardan öğrencinin ilgisini dağıtacak sesler (tv, radyo,yüksek sesle konuşma vb.) gelmemelidir.
- Öğrencinin çalışmalarının aksamaması için, sabah 8.30'da kahvaltısını yapmış olarak uzaktan eğitim çalışmalarına başlaması, gün içinde yapması gereken çalışmaları aksatmaması ve okul döneminde ki gibi belirli saatlerde yatıp kalkması sağlanmalıdır.
- Günün belirlenen bir saatinde aile fertlerinin birlikte yapacağı etkinlikler çocukların kendilerine olan güven duygularını güçlendirecektir.
- Öğrencinin aile fertlerinden biri olarak günlük görevlerini yerine getirme sorumluluğu vermeyi ihmal etmeyin.
Ebeveynler çocuklarının eğitimi önemsemez, çocuğun çalışmalarına saygı göstermez ve onu öğrenmeye motive etmezlerse en düzenli çalışan öğrenciler bile bir süre sonra derslerden uzaklaşmaya başlayacaklardır.
Sevgili anne babalar, unutmayın çocuklarınızın ruh ve beden sağlığı ile birlikte eğitiminden de öncelikle siz sorumlusunuz ki, bu korona günlerinde onların ruh ve beden sağlığını korumak ilgilerini öğrenmeye yöneltmekle mümkün olacaktır. Bu günlerde aklınızdaki tek şeyin aile fertlerinin sağlığı olduğunu biliyorum. Ama hepimiz çocuklarınıza vereceğiniz en büyük mirasın eğitim olduğunu da biliyoruz. Bu günler geçip her şey normale döndüğünde eğitim adına boşa geçen bu günleri getirme şansınız olmayacak. Üstelik her geçen günle birlikte çocuğunuzun huysuzluğu, disiplinsizliği ve eğitime ilgisi daha da azalacak. Siz siz olun çocuğunuzu geleceğe hazırlamayı ihmal etmeyin.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016